El presidente de Rosario Central cruzó a Milito y respondió a las críticas: "El único poder que tenemos es..."
Gonzalo Belloso cuestionó las acusaciones contra el club y lanzó una indirecta por la postergación de Racing vs. Defensa y Justicia por Copa Argentina.
En medio de un clima cargado por los debates que rodean al fútbol argentino, Gonzalo Belloso, que brindó una conferencia de prensa para confirmar la continuidad de Jorge Almirón cómo entrenador, salió al cruce de quienes sostienen que Rosario Central recibe beneficios por su influencia en la estructura dirigencial del deporte.
El presidente Canalla fue contundente al referirse a ese tema durante una conferencia de prensa y expresó su malestar por las reiteradas acusaciones: “Me tienen podrido con que digan que somos el equipo del poder. Y el único poder que tenemos es el de nuestros hinchas”, afirmó Belloso. La declaración llegó en un contexto en el que distintos sectores del fútbol argentino volvieron a cuestionar decisiones organizativas y deportivas vinculadas a los torneos nacionales.
La referencia a Racing y la Copa Argentina
Belloso también apuntó contra quienes cuestionan la seriedad de las competencias locales y dejó una frase que fue interpretada como una indirecta hacia Racing y su presidente, Diego Milito: “Muchos de los que dicen que el fútbol argentino no es serio, suspendieron su partido de Copa Argentina luego de que estaba programado”, sostuvo. La referencia parece estar vinculada al encuentro entre Racing y Defensa y Justicia por los 16avos de final de la Copa Argentina, que fue postergado y todavía no tiene una nueva fecha confirmada.
Qué había dicho Diego Milito sobre Rosario Central
El presidente Diego Milito fue la única voz de Racing después de la eliminación contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final del Torneo Apertura. Y sus declaraciones retumbaron en Santa Fe: "Lo primero que quiero decir es una felicitación para los jugadores y el cuerpo técnico que representaron a la camiseta y al escudo como se debe. Pero hay que empezar a decir las cosas. Sabía cuando me involucré en este rol que iba a ser difícil, que me iban a mirar de costado por que vengo del fútbol. Soy un tipo del fútbol cansado como mucha gente... Es momento de reflexionar, una vez más nos sentimos robados", dijo después del partido.
Y además, agregó: "Creo que todos lo vieron, terminar como se terminó nos deja, no solamente tristes, sino con el enojo de decir '¿hasta cuándo?'. Uno viene con toda esa ilusión y pensamos que esto puede cambiar y pasan los partidos y hoy ha sido un partido vergonzoso desde todo punto de vista y me duele".
"Terminar de esta manera duele. Apelo a una reflexión para todo el fútbol, creo que el fútbol argentino está roto, esto no da para mas. Todos, dirigentes, hinchas y jugadores, tenemos que reflexionar. Estoy acá a plena disposición para empezar a reconstruir el fútbol argentino de una vez por todas", finalizó.
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