El presidente de Rosario Central cruzó a Milito y respondió a las críticas: "El único poder que tenemos es..."

Y además, agregó: "Creo que todos lo vieron, terminar como se terminó nos deja, no solamente tristes, sino con el enojo de decir '¿hasta cuándo?'. Uno viene con toda esa ilusión y pensamos que esto puede cambiar y pasan los partidos y hoy ha sido un partido vergonzoso desde todo punto de vista y me duele".

"Terminar de esta manera duele. Apelo a una reflexión para todo el fútbol, creo que el fútbol argentino está roto, esto no da para mas. Todos, dirigentes, hinchas y jugadores, tenemos que reflexionar. Estoy acá a plena disposición para empezar a reconstruir el fútbol argentino de una vez por todas", finalizó.