Polémica en Brasil: Casemiro y una tremenda patada a Endrick a días del Mundial 2026

“Para dar una de esas a Modric en el lance del gol de Croacia, él no tuvo huevos, ¿verdad?”, fue una de las críticas más compartidas por los usuarios, en referencia a la eliminación de Brasil en los cuartos de final de Qatar 2022. Otros hinchas también expresaron su preocupación por las posibles consecuencias de una jugada de ese tipo en un entrenamiento. “Esto no tiene nada de normal. Fue como mínimo irresponsable y puede sacar a alguien de la copa”, escribió otro usuario.

Las referencias al partido contra Croacia también se repitieron entre los comentarios. “Una verdadera basura irresponsable, en el partido contra Croacia no pudo marcar a Modric y ahora quiere romper al chico en un entrenamiento”, señaló otro mensaje viral.

Mientras tanto, Brasil continúa con su preparación para el debut mundialista frente a Marruecos, previsto para el 13 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La expectativa es que Endrick pueda entrenarse con normalidad y formar parte de los planes de Ancelotti para el inicio de la competencia.