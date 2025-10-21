Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Unión vs. Defensa y Justicia

El equipo de Mariano Soso encontró cierta regularidad en las últimas fechas y, con una seguidilla de tres encuentros sin perder ante Boca, Tigre y Argentinos Juniors, logró escalar hasta los primeros puestos. Pese a haber caído en sus duelos previos frente a Estudiantes y Platense, el Halcón sigue siendo uno de los equipos más sólidos del certamen, gracias a su estilo de posesión, velocidad en ataque y presión alta.