Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Union Saint-Gilloise vs. Inter
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Union Saint-Gilloise vs. Inter por la Champions League 2025/26.
Con Lautaro Martínez como estandarte, Inter de Milán visita esta tarde al Union Saint-Gilloise por la tercera fecha de la fase de grupos de la Champions League 2025/26, en un duelo que se jugará desde las 16 en el Lotto Park de Bruselas. Será el primer enfrentamiento oficial entre ambos clubes.
El equipo dirigido por Christian Chivu llega en un gran momento: es escolta en la Serie A y acumula dos victorias consecutivas en el torneo continental, ante Ajax (2-0) y Slavia Praga (3-0). Además, no recibió goles en ninguno de esos encuentros. Martínez, que atraviesa una de las etapas más regulares de su carrera, vuelve a comandar el ataque neroazzurro.
El Union Saint-Gilloise, líder del campeonato belga, buscará dar el golpe ante su gente. Llega con tres puntos, producto de una victoria inicial sobre el PSV Eindhoven, seguida por dos derrotas frente a Brujas y Newcastle. A nivel local, viene de imponerse 3-1 al Royal Charleroi, pero sabe que el desafío de enfrentar a uno de los gigantes italianos exige máxima precisión.
Union Saint-Gilloise vs. Inter: probables formaciones
- Union Saint-Gilloise: Scherpen; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Niang; El Hadj, David; Rodriguez. DT: David Hubert.
- Inter: Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Esposito. DT: Christian Chivu.
Cómo ver en vivo Union Saint-Gilloise vs. Inter
La televisación estará a cargo de ESPN 2 y Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
