El insólito cruce entre Israel Damonte y el cantante de Estelares por el estilo de Sarmiento

En una entrevista con el programa de streaming Beo Media, el entrenador recordó un episodio en particular: "Cuando ganamos en la cancha de River, el club hizo un video y al inicio aparece él diciendo 'Disfrutá de este triunfo histórico'. Pero cuando perdemos, su actitud cambia completamente", señaló el técnico, dejando claro su descontento con la actitud cambiante del artista.

image.png

Por su parte, el líder de Estelares no tardó en responder a las declaraciones de Damonte. A través de la red social X, comentó un post del periodista Pablo Gravellone que replicaba las palabras del entrenador: "El partido con River fue en 2022. Celebramos triunfo y juego. Ese equipo tenía a Castro, Gondou y Lisandro en buen momento. Con el DT solo mensajes de Twitter, nunca hablamos", aclaró el músico, dando a entender que la relación entre ambos no ha sido más que virtual.

Asimismo, el exfutbolista devenido en DT recordó una anécdota en la que discutió con un encargado de un drugstore: “Me bajé a comprar una gaseosa, unos chicles y dos turrones a un kiosco a pocas cuadras de la cancha de Huracán y había dos personas hinchas del club adentro y uno me dijo todo lo que tenía que hacer. 'Por qué no lo ponés al equipo así, por qué no lo armás de esta manera, yo lo sacaría a este...' Cuando termina de hablar, le pagué. Me dio mal el vuelto, me dio otra gaseosa y los chicles me dio mal los gustos. Entonces yo le digo: 'Tenés que hacer tres cosas acá en el kiosco y le erraste a las tres, pero, sabés cómo tengo que armar el equipo y de qué manera...'. Es lo que se da con el hincha”, comentó.

Mientras tanto, Sarmiento se prepara para enfrentar a Tigre en la próxima jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), esperando revertir los recientes resultados y quizás, con ello, apaciguar los ánimos tanto dentro como fuera del campo.