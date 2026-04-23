¿Italia al Mundial 2026? El reglamento y la geopolítica que mantienen viva una mínima esperanza

Un emisario de Donald Trump propuso formalmente que Italia reemplace a Irán, argumentando razones de seguridad y tradición futbolística. Esta idea, aunque atractiva para el mercado estadounidense, encontró un muro en Gianni Infantino. El presidente de la FIFA fue tajante al afirmar que el deporte debe estar al margen de la política y que Irán, tras haberse clasificado legítimamente, "debe jugar para representar a su pueblo".