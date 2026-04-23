Nuevas revelaciones del escándalo de la prostitución VIP en Italia: "Mandame a la brasileña"

La documentación judicial enumera unos 30 establecimientos donde se realizaban los eventos. Entre los citados figuran locales de renombre como La Pineta, Just Cavalli y Dolce & Gabbana Martini. También aparece en la lista el restaurante Coraje, propiedad de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo, aunque la justicia aclaró que los dueños de los locales no están implicados ni bajo investigación.

Hasta el momento, la Guardia di Finanza ha incautado más de 1,2 millones de euros en efectivo, cifra que representaría apenas una parte del millonario negocio que funcionaba bajo el lema de la exclusividad y el lujo en el corazón de Lombardía.