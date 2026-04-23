Nuevas revelaciones del escándalo de la prostitución VIP en Italia: "Mandame a la brasileña"
La investigación judicial sobre la red de prostitución VIP en Milán reveló cómo operaba la agencia "Ma.De". Gas de la risa, boliches ilegales y una lista de nombres que sacude al mundo.
El escándalo de prostitución VIP que sacude al deporte europeo sumó un nuevo y oscuro capítulo tras conocerse detalles de la investigación liderada por la fiscalía de Milán. Lo que se presentaba como una exclusiva agencia de eventos bajo el nombre "Ma.De Milano", resultó ser, según la jueza de instrucción Chiara Valori, una sofisticada red de explotación y complicidad en la prostitución que operaba con estructura empresarial desde una sede en Cinisello Balsamo.
La operatoria, que derivó en el arresto domiciliario de Emanuele Buttini, Deborah Ronchi, Alessio Salamone y Amilton Fraga, consistía en reclutar a cerca de un centenar de jóvenes (en su mayoría de entre 18 y 20 años) para asistir a fiestas privadas. El "paquete" para los deportistas de élite incluía cenas en boliches de lujo, alojamiento en hoteles y el consumo de óxido nitroso —conocido como "gas de la risa"—, una sustancia que no es detectable en los controles antidoping y que se utilizaba de forma recreativa en las reuniones.
La lista de nombres bajo la lupa del escándalo de prostitución VIP
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Inter: Alessandro Bastoni, Carlos Augusto y el joven Bisseck. También se menciona a figuras con pasado en el club como Achraf Hakimi y Milan Skriniar.
Milan: Rafael Leão, Olivier Giroud y Samuele Ricci.
Juventus: Dušan Vlahovi y el brasileño Arthur Melo.
Napoli y otros: Alessandro Buongiorno (Napoli), Victor Osimhen (Galatasaray), Riccardo Calafiori (Arsenal), Gianluca Scamacca (Atalanta) y Daniele Maldini (Lazio).
Otros nombres: De Winter, Luca Pellegrini, Matteo Cancellieri, Ruggeri, Ndoye y Zortea. Además, se investiga un contacto con un número registrado a nombre del exjugador serbio Dejan Stankovic.
Fuera del fútbol, la investigación registra una escucha telefónica donde se solicita explícitamente "una chica para acostarse a cambio de dinero" para un piloto de Fórmula 1 de visita en Milán, recibiendo como respuesta el ya célebre: "Le enviaré a la brasileña". Incluso los Juegos Olímpicos de Invierno aparecen en las pesquisas, con testimonios que involucran a jugadores de hockey sobre césped.
El entramado comenzó a desmoronarse gracias a la denuncia de una empleada extranjera de la agencia. La joven reveló la existencia de una discoteca ilegal montada en el propio edificio de la empresa y denunció que los organizadores se quedaban con el 50% de las ganancias de las chicas, además de cobrarles alquileres abusivos por los departamentos donde convivían.
La documentación judicial enumera unos 30 establecimientos donde se realizaban los eventos. Entre los citados figuran locales de renombre como La Pineta, Just Cavalli y Dolce & Gabbana Martini. También aparece en la lista el restaurante Coraje, propiedad de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo, aunque la justicia aclaró que los dueños de los locales no están implicados ni bajo investigación.
Hasta el momento, la Guardia di Finanza ha incautado más de 1,2 millones de euros en efectivo, cifra que representaría apenas una parte del millonario negocio que funcionaba bajo el lema de la exclusividad y el lujo en el corazón de Lombardía.
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