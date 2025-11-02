Jannik Sinner brilló en París, conquistó el Masters 1000 y recuperó el número 1 del mundo

El tenis italiano mostró su habitual potencia desde el fondo y una mentalidad inquebrantable en los momentos clave. No cedió un solo set en todo el certamen y extendió a 26 su racha de victorias consecutivas bajo techo, además de sumar su quinto título de la temporada y el 23° de su carrera profesional. Este trofeo significó también su quinto Masters 1000, el primero desde Shanghái 2024, consolidando una temporada de ensueño para el jugador nacido en San Candido, que venía de consagrarse una semana antes en Viena.