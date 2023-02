Jorge Brito sobre la visita de Passarella a River: "Estamos invitando a un campeón del mundo y no a un expresidente"

Pese a reconocer "las diferencias" que tuvo con el exdirigente de Núñez durante su gestión, el titular riverplatense señaló: "Siempre que hicimos invitaciones a distintos campeones, como los de América o los de la Intercontinental con River y como lo haremos ahora con los campeones del mundo, fue para todos", remarcando que el club jamás discriminaría a Passarella por su duro pasado en el club.

Cabe recordar que el "Kaiser" era el presidente de River Plate cuando el club descendió a la segunda división del fútbol argentino en 2011. Su mandato inició en 2009 y se extendió hasta 2013, donde tuvo una escandalosa salida con el repudio de los hinchas por la mala situación del 'Millonario' en ese entonces.

Por esta razón, en rueda de prensa, Brito sostuvo que "no vale la pena comentar" las acciones que tomaron cuando Rodolfo D'Onofrio accedió a la presidencia por primera vez, posterior a la partida de Passarella, y que lo sucedido "no implica" que se haga "dueño de tomar una decisión de no invitar a alguien que fue campeón del mundo, siendo jugador de River".

Finalmente, el titular del club ubicado en el barrio porteño de Núñez dejó un mensaje para los socios e hinchas de River: "Lo que les pido es que no opaquemos el gran momento de tener una foto con todos los campeones del mundo y principalmente de Armani, quien es el único campeón del mundo actual, en River y del fútbol argentino".