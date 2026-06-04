La decisión que tomó Boca sobre la incorporación de Sebastián Villa
Juan Román Riquelme abrió negociaciones por Sebastián Villa. El delantero colombiano desea volver a Boca y la cuestión económica será decisiva.
Sebastián Villa volvió a aparecer en el radar de Boca de cara al próximo mercado de pases. El delantero colombiano, actualmente en Independiente Rivadavia de Mendoza, es uno de los futbolistas apuntados por la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme para reforzar el plantel.
Según trascendió en las últimas horas, el propio presidente xeneize fue quien tomó la iniciativa y mantuvo los primeros contactos con la dirigencia del club mendocino para conocer las condiciones de una posible transferencia.
La situación no deja de llamar la atención por los antecedentes que rodearon la salida del atacante a fines de 2023. En aquel momento, Villa abandonó la institución pese a tener contrato vigente por un año más y continuó su carrera en el Beroe Stara Zagora de Bulgaria. El conflicto derivó en un reclamo de Boca ante la FIFA, aunque el organismo finalmente determinó que la cuestión debía resolverse en la justicia laboral argentina.
Más allá de aquel episodio, el futbolista de 30 años tiene intenciones de regresar al club donde vivió sus mejores años en el fútbol argentino. Si bien en los últimos meses también fue vinculado con otros equipos, incluido River, la posibilidad de volver a vestir la camiseta azul y oro aparece como una opción concreta.
En Independiente Rivadavia, sin embargo, no tienen intención de desprenderse fácilmente de una de sus principales figuras. Villa atraviesa un gran presente futbolístico y es una pieza clave para los objetivos del equipo mendocino. La Lepra tiene por delante los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que enfrentará a Fluminense, y la dirigencia considera fundamental mantener la base del plantel para afrontar ese desafío.
El principal tema a resolver será el aspecto económico. Villa tiene contrato hasta el 31 de diciembre y cuenta con una cláusula de rescisión de 6.000.000 de dólares. De todos modos, las partes buscarían explorar alternativas para alcanzar un acuerdo por una cifra inferior. Boca pretende negociar directamente con Independiente Rivadavia y evitar ejecutar la cláusula.
Mientras continúan las conversaciones, el regreso de Villa comienza a tomar forma como una de las posibles novelas del mercado de pases, en una operación que combina cuestiones deportivas, económicas y una historia reciente que todavía genera debate entre los hinchas xeneizes.
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