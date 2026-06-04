La decisión que tomó Boca sobre la incorporación de Sebastián Villa

En Independiente Rivadavia, sin embargo, no tienen intención de desprenderse fácilmente de una de sus principales figuras. Villa atraviesa un gran presente futbolístico y es una pieza clave para los objetivos del equipo mendocino. La Lepra tiene por delante los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que enfrentará a Fluminense, y la dirigencia considera fundamental mantener la base del plantel para afrontar ese desafío.

El principal tema a resolver será el aspecto económico. Villa tiene contrato hasta el 31 de diciembre y cuenta con una cláusula de rescisión de 6.000.000 de dólares. De todos modos, las partes buscarían explorar alternativas para alcanzar un acuerdo por una cifra inferior. Boca pretende negociar directamente con Independiente Rivadavia y evitar ejecutar la cláusula.

Mientras continúan las conversaciones, el regreso de Villa comienza a tomar forma como una de las posibles novelas del mercado de pases, en una operación que combina cuestiones deportivas, económicas y una historia reciente que todavía genera debate entre los hinchas xeneizes.