Jornada de goles en el Torneo Clausura: 21 tantos en seis partidos y más de tres por encuentro en promedio
Una nueva fecha del fútbol argentino se disputó a lo grande y los equipos no defraudaron: lluvia de festejos en un domingo que seguramente quedará en la historia.
La quinta fecha del Torneo Clausura 2025 vivió un domingo lleno de emociones y goles. En los seis partidos disputados se marcaron 21 tantos, un promedio superior a tres por partido que enloqueció a los fanáticos del fútbol argentino y que rápidamente lo viralizaron en las redes sociales.
La fecha dominical tuvo como protagonistas a varios equipos que ofrecieron emociones de principio a fin. Gimnasia cayó 1-2 ante Lanús, mientras que Defensa y Justicia y Newell's igualaron 1-1. Central Córdoba y Barracas Central repartieron puntos, y Banfield dio vuelta un 0-2 inicial para vencer 3-2 a Estudiantes en lo que fue, quizás, el encuentro más influyente y con muchas emociones. River, por su parte, se impuso 4-2 sobre Godoy Cruz, mientras que Boca cerró la jornada con un contundente 3-0 ante Independiente Rivadavia en Mendoza y cortó de esta manera una racha negativa de doce fechas sin ganar.
Este domingo se consolidó como uno de los más goleadores de lo que va del Clausura, superando incluso el promedio de tantos por partido de las fechas anteriores. Para comparar: en la fecha 1 hubo apenas 1 gol en dos partidos, en la fecha 2 se marcaron 12 en cuatro encuentros, en la tercera 8 en cinco partidos y en la cuarta 7 en cuatro encuentros.
La quinta fecha dominical confirma una tendencia de partidos con alta productividad ofensiva, que mantiene a los hinchas expectantes y hace que el Torneo Clausura 2025 sea cada vez más atractivo y competitivo con muchos equipos definiendo cosas importantes en esta segunda mitad del año.
El repaso de este domingo en la fecha 5 del Torneo Clausura 2025
- Gimnasia y Esgrima La Plata 1-2 Lanús
- Defensa y Justicia 1-1 Newell's
- Central Córdoba 1-1 Barracas Central
- Banfield 3-2 Estudiantes de la Plata
- River 4-2 Godoy Cruz de Mendoza
- Independiente Rivadavia 0-3 Boca
