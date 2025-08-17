Jornada de goles en el Torneo Clausura: 21 tantos en seis partidos y más de tres por encuentro en promedio

La fecha dominical tuvo como protagonistas a varios equipos que ofrecieron emociones de principio a fin. Gimnasia cayó 1-2 ante Lanús, mientras que Defensa y Justicia y Newell's igualaron 1-1. Central Córdoba y Barracas Central repartieron puntos, y Banfield dio vuelta un 0-2 inicial para vencer 3-2 a Estudiantes en lo que fue, quizás, el encuentro más influyente y con muchas emociones. River, por su parte, se impuso 4-2 sobre Godoy Cruz, mientras que Boca cerró la jornada con un contundente 3-0 ante Independiente Rivadavia en Mendoza y cortó de esta manera una racha negativa de doce fechas sin ganar.