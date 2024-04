El enojo de Josema Giménez con tiktokers a la salida del entrenamiento del Atlético de Madrid

"No sé si son fans de verdad, por gente como ustedes, que vienen hacerse de tontos, la gente no se para, los jugadores no se paran. Si se vienen a romper los huevos acá (a burlarse), váyanse que aquí viene gente a pedir fotos de verdad, que son fans", explotó Josema.

Embed La calentura de Josema Giménez tras el entrenamiento del @Atleti



“Por tontos como ustedes después los jugadores no paran. Déjense de romper los huevos”



Los jóvenes quisieron hacerse una selfie con el jugador usando un filtro de IG pic.twitter.com/LHT9YYQakd — doble amarilla (@okdobleamarilla) April 15, 2024