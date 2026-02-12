Los 11 de Marcelo Gallardo para visitar a Argentinos Juniors sin margen de error
River tiene la obligación de levantarse luego del duro golpe ante Tigre y visita la Paternal para medirse ante el Bicho: todos los detalles.
River enfrenta este jueves desde las 21.15 a Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026, con la necesidad de dejar atrás la dura derrota ante Tigre. Marcelo Gallardo no podrá contar con Fausto Vera, expulsado en la jornada pasada, y analiza dos variantes en la formación inicial.
Además, el entrenador sorprendió al incluir en la lista de convocados al juvenil Joaquín Freitas, delantero de la Reserva que apenas suma un partido en Primera y que ocuparía un lugar en el banco de suplentes. En el arco, Franco Armani continúa entrenándose a la par tras el desgarro en el sóleo sufrido el 4 de enero, al que se sumó una inflamación en el tendón de Aquiles. Sin embargo, todavía no recibió el alta médica y el titular volvería a ser Santiago Beltrán. El juvenil, pese a los cuatro goles recibidos ante Tigre, había mantenido la valla invicta en las primeras tres fechas.
Los cambios de Gallardo en la formación de River
En la defensa se produciría una sola modificación: Marcos Acuña regresaría al lateral izquierdo en reemplazo de Matías Viña, quien dejaría el equipo tras una cuestionada actuación en el último partido. El mediocampo tendrá un cambio obligado por la expulsión de Fausto Vera. Giuliano Galoppo se impondría en la consideración sobre Kevin Castaño para ocupar ese lugar. En tanto, Gallardo repetiría la dupla ofensiva conformada por Maximiliano Salas y Facundo Colidio, ratificando la confianza en ambos atacantes.
El posible equipo de River para visitar a Argentinos Juniors
La probable formación de River sería con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo, Tomás Galván, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Maximiliano Salas. El director técnico es Marcelo Gallardo.
Los datos de River vs. Argentinos Juniors, por el Torneo Apertura 2026
- Hora: 21.15.
- TV: TNT Sports Premium.
- Árbitro: Andrés Merlos.
- Estadio: Diego Armando Maradona.
