Los 11 de Marcelo Gallardo para visitar a Argentinos Juniors sin margen de error

Además, el entrenador sorprendió al incluir en la lista de convocados al juvenil Joaquín Freitas, delantero de la Reserva que apenas suma un partido en Primera y que ocuparía un lugar en el banco de suplentes. En el arco, Franco Armani continúa entrenándose a la par tras el desgarro en el sóleo sufrido el 4 de enero, al que se sumó una inflamación en el tendón de Aquiles. Sin embargo, todavía no recibió el alta médica y el titular volvería a ser Santiago Beltrán. El juvenil, pese a los cuatro goles recibidos ante Tigre, había mantenido la valla invicta en las primeras tres fechas.