Filtraron la frase de Andrés Merlos que enfureció a Marcelo Gallardo tras la expulsión: "Si no intervenían..."
El clima en el mundo River llegó a un punto de ebullición y ahora hay temor por la posible sanción para el "Muñeco" tras un cruce en vestuarios con el árbitro.
River no levanta cabeza en este Torneo Apertura 2026, y a la derrota y el flojo rendimiento colectivo se le sumó un episodio bochornoso en el Estadio Diego Armando Maradona, que podría costar a Marcelo Gallardo algunas fechas de suspensión, si es que el árbitro Andrés Merlos informa lo presuntamente sucedido en los vestuarios.
Luego de ser expulsado por aplaudir irónicamente un fallo del juez, el "Muñeco" habría protagonizó un altercado en los pasillos internos que terminó de romper la relación con el arbitraje argentino, según filtraron este viernes en ESPN.
Según trascendió en las últimas horas, la tensión no terminó en la cancha. Gallardo esperó a Merlos en el vestuario para recriminarle su arbitraje "localista", el diálogo, cargado de violencia, habría escalado rápidamente.
“Sabés que sos un pésimo árbitro y además sos una mala persona. Te tendría que cagar a trompadas”, le habría gritado el DT, visiblemente fuera de sí, de acuerdo con Gustavo Yarroch.
Lejos de calmar las aguas, el árbitro retrucó con una frase que tocó una fibra sensible. “Mala persona sos vos que hiciste echar a Demichelis”, provocó.
Este último comentario sobre su antecesor en el cargo fue el detonante para que la seguridad del estadio tuviera que interponerse físicamente entre ambos para evitar que el técnico de River pasara a mayores.
"Si no intervenían, terminaban a golpes de puños. Me dijeron que el informe es muy duro", completó el periodista de ESPN.
Más allá del escándalo, lo que desvela a los hinchas es el nivel del equipo. Tras el duro 1-4 ante Tigre, River volvió a mostrarse como un conjunto sin respuestas y "un manojo de nervios", reflejando en el campo la misma frustración que Gallardo exhibe ante los micrófonos y los jueces.
Con esta nueva derrota, el "Millonario" queda relegado en la tabla y ahora deberá afrontar las próximas fechas sin su entrenador en el banco de suplentes, a la espera de una sanción que podría ser severa debido al informe que elevará Merlos tras el incidente del viernes.
