Filtraron la frase de Andrés Merlos que enfureció a Marcelo Gallardo tras la expulsión: "Si no intervenían..."

Este último comentario sobre su antecesor en el cargo fue el detonante para que la seguridad del estadio tuviera que interponerse físicamente entre ambos para evitar que el técnico de River pasara a mayores.

"Si no intervenían, terminaban a golpes de puños. Me dijeron que el informe es muy duro", completó el periodista de ESPN.

Más allá del escándalo, lo que desvela a los hinchas es el nivel del equipo. Tras el duro 1-4 ante Tigre, River volvió a mostrarse como un conjunto sin respuestas y "un manojo de nervios", reflejando en el campo la misma frustración que Gallardo exhibe ante los micrófonos y los jueces.

Con esta nueva derrota, el "Millonario" queda relegado en la tabla y ahora deberá afrontar las próximas fechas sin su entrenador en el banco de suplentes, a la espera de una sanción que podría ser severa debido al informe que elevará Merlos tras el incidente del viernes.