Luto en el fútbol: murió la esposa del excampeón del mundo Carlos "El Chino" Tapia
La AFA publicó un sentido mensaje de acompañamiento al jugador por redes sociales.
El fútbol argentino atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de la esposa del ex campeón del mundo Carlos Daniel Tapia. La noticia fue confirmada oficialmente por la Asociación del Fútbol Argentino, que difundió un comunicado para expresar sus condolencias y acompañar al exjugador en este difícil momento personal.
La información se conoció este viernes y generó una inmediata ola de mensajes de apoyo hacia el histórico integrante del plantel que conquistó el Mundial de México 1986. Desde la casa madre del fútbol argentino emitieron un mensaje institucional en el que enviaron fuerzas a Tapia y a su entorno más cercano tras el fallecimiento de su esposa, Viviana Juricka.
En el comunicado, la AFA manifestó su acompañamiento al exmediocampista y a toda su familia, sumándose así a las múltiples muestras de afecto que comenzaron a replicarse en redes sociales. Excompañeros, dirigentes y fanáticos recordaron la trayectoria de “El Chino” y le hicieron llegar palabras de aliento en medio del dolor.
Por el momento no trascendieron detalles sobre las causas del fallecimiento, y desde el entorno familiar mantienen reserva. La noticia impactó de lleno en el ambiente futbolero, donde Tapia es reconocido no solo por su paso por la Selección argentina, sino también por su carrera en clubes y su vínculo permanente con el deporte. Así, en un clima de luto, el fútbol argentino volvió a unirse para acompañar a uno de sus campeones del mundo en una pérdida irreparable.
NOTA EN DESARROLLO
