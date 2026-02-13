Luto en el fútbol: murió la esposa del excampeón del mundo Carlos "El Chino" Tapia

Por el momento no trascendieron detalles sobre las causas del fallecimiento, y desde el entorno familiar mantienen reserva. La noticia impactó de lleno en el ambiente futbolero, donde Tapia es reconocido no solo por su paso por la Selección argentina, sino también por su carrera en clubes y su vínculo permanente con el deporte. Así, en un clima de luto, el fútbol argentino volvió a unirse para acompañar a uno de sus campeones del mundo en una pérdida irreparable.