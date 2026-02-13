Qué esperar de la Nueva Ley de Tránsito: los cambios que se vienen
Esta reforma comenzó a regir en febrero, buscando modernizar trámites y digitalizar documentos. Cuáles son los cambios principales y qué tener en cuenta.
A partir de febrero, Argentina introdujo cambios importantes en su normativa de tránsito, buscando modernizar la gestión de trámites y simplificar los trámites para los conductores. Las reformas incorporan herramientas digitales y buscan unificar procedimientos entre las distintas provincias, ofreciendo una experiencia de manejo ágil en el país.
Entre las novedades, destaca la nueva Licencia Nacional de Conducir para autos particulares, que ya no exige la fecha de vencimiento impresa en varias jurisdicciones. El documento físico se complementa con un sistema digital disponible en la app Mi Argentina.
Nueva Ley de Tránsito 2026
- Licencia digital y sin fecha de vencimiento visible: Aplica para conductores de las clases A, B y G; ya no se imprime la caducidad en el carnet físico.
- Controles psicofísicos obligatorios: Se realizan cada 5 años hasta los 65, cada 3 años hasta los 70 y anualmente a partir de esa edad.
- Fin de la renovación “principiante”: Ya no se renueva automáticamente al primer año, pero las infracciones graves durante los dos primeros años pueden suspender la licencia.
- VTV más flexible: Los autos de hasta 4 años o con menos de 60.000 km no requieren revisión; de 5 a 10 años es bianual; y desde los 10 años, anual.
- Talleres privados habilitados: Muchas provincias permiten que talleres y concesionarios autorizados realicen la VTV, sin depender solo de plantas oficiales.
- Tarifa de VTV flexible: Cada taller puede establecer su propio precio, ya no hay una tarifa fija.
Multas que prescriben
La nueva normativa también define plazos para las infracciones antiguas. Las multas leves prescriben a los dos años, mientras que las graves lo hacen a los cinco, siempre que no haya notificaciones judiciales. Esto facilita vender un vehículo sin arrastrar deudas pendientes.
Peajes automáticos y Scoring más exigente
Para finales de 2026, la mitad de las rutas nacionales contarán con peajes automáticos mediante el sistema Free Flow, que lee la patente del vehículo. Quienes no cuenten con TelePASE deberán pagar hasta tres veces más por pasar.
Por otro lado, el sistema de puntos de las licencias también se actualiza: perder los 20 puntos implica una suspensión de 60 días. La única manera de recuperar puntos antes de ese plazo es realizando cursos de seguridad vial, que permiten sumar hasta 4 puntos por cada curso completado.
