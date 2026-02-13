El futbolista campeón de la Copa Libertadores con River que fue dirigido por Maradona y decidió retirarse
Brilló en el "Millonario" y tuvo una extensa carrera en el fútbol europeo. Colgó los botines a los 38 años con un palmarés repleto de títulos. Los detalles en la nota.
Leonel Vangioni anunció, a los 38 años y luego de una extensa carrera, su retiro del fútbol profesional tras un último paso por Quilmes. El exlateral izquierdo se convirtió en uno de los pilares más destacados del River de Marcelo Gallardo, equipo recordado por haber levantado la Copa Libertadores y Sudamericana.
A lo largo de su carrera, Vangioni brilló no solo en River a nivel continental, sino que también tuvo un paso por la Selección Argentina bajo la dirección de Diego Maradona. Además, sumó experiencia internacional jugando en clubes de Europa y México. Su último capítulo se escribió en el "Cervecero", donde dio a conocer la noticia durante los primeros días de este 2026.
Leonel Vangioni y su paso por el fútbol
La etapa más importante de Vangioni se dio en River, donde se consolidó como lateral izquierdo titular y fue una pieza clave durante uno de los ciclos más exitosos del club, participando en la conquista de múltiples títulos nacionales e internacionales.
Luego de su paso por Núñez, Vangioni amplió su experiencia en Europa con el Milan y continuó su carrera en México y Paraguay. Sin embargo, regresó a Newell’s, el club que lo formó, donde acumuló 209 partidos contando sus dos etapas en la institución rosarina.
Además, con la Selección Argentina, tuvo apariciones esporádicas, debutando bajo la dirección de Maradona y siendo convocado por distintos entrenadores, aunque nunca logró un hacerse de un lugar en el equipo. En total, Vangioni disputó más de 400 partidos oficiales como profesional, sumando sus pasos por Newell’s, River, Milan, Monterrey, Libertad y Quilmes.
