Juan Román Riquelme toma el mando: cómo será el nuevo esquema futbolístico de Boca

Desde el club dejaron trascender que fue el propio presidente quien resolvió prescindir de dos de sus históricos laderos, más allá de que en un principio se habló de renuncias. En ese nuevo esquema, el único que se mantiene en funciones es Marcelo Delgado, el más cercano a Riquelme dentro de la estructura dirigencial. El “Chelo” ya había asumido un rol más protagónico en los últimos días, como interlocutor con el representante de Marcelo Saracchi por su rescisión contractual, y en otros temas de gestión interna.