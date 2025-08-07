Juan Román Riquelme toma el mando: cómo será el nuevo esquema futbolístico de Boca
Tras la acumulación de malos resultado el club encara una nueva etapa bajo el control casi exclusivo de Román. Cómo quedará conformado el organigrama y quiénes manejan las decisiones clave.
La salida de Mauricio Serna y Raúl Cascini marcó el final del Consejo de Fútbol tal como se conocía hasta ahora. Aunque los rumores de una reestructuración venían sonando desde hace semanas, la decisión se formalizó en las últimas horas y abrió el interrogante: ¿qué modelo elegirá Juan Román Riquelme para el futuro del fútbol de Boca?.
Desde el club dejaron trascender que fue el propio presidente quien resolvió prescindir de dos de sus históricos laderos, más allá de que en un principio se habló de renuncias. En ese nuevo esquema, el único que se mantiene en funciones es Marcelo Delgado, el más cercano a Riquelme dentro de la estructura dirigencial. El “Chelo” ya había asumido un rol más protagónico en los últimos días, como interlocutor con el representante de Marcelo Saracchi por su rescisión contractual, y en otros temas de gestión interna.
La intención ahora es diagramar un nuevo modelo de organización, más moderno y menos personalizado. Según trascendió, Riquelme y Delgado trabajan en la posibilidad de incorporar un director deportivo o manager, en un cambio que implicaría también una apertura institucional. La semana que viene podría haber un anuncio oficial.
Entre los nombres que suenan para sumarse al nuevo esquema aparecen viejos conocidos del club: Carlos Fernando Navarro Montoya, quien ya trabajó como coordinador de inferiores durante la gestión anterior; y Alberto Márcico, ambos protagonistas de la histórica división entre "Halcones y Palomas" en los '90. También circulan otros apellidos con perfil más técnico o formador, como José Pékerman y Claudio Borghi, aunque hoy estarían más relegados en la consideración.
¿Y Jorge Bermúdez? El colombiano, que también formaba parte del Consejo, está en su país desde hace tiempo por temas personales. Su salida ya había sido anunciada a fines de 2022, aunque meses después retomó funciones. Por el momento, su futuro en el club es incierto. En este contexto de transición y búsqueda, lo único claro es que Riquelme está decidido a redefinir el área de fútbol. El ciclo del Consejo llegó a su fin, y en Boca se abre una nueva etapa.
