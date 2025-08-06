Con un gran gol de Rodrigo De Paul, Inter Miami venció a Pumas y avanzó en la Leagues Cup 2025

De esta manera, con este triunfo, el conjunto de Florida no solo que aseguró su lugar entre los primeros cuatro, para avanzar a cuartos de final; sino que con 8 unidades quedó, momentáneamente, puntero de la zona de la Major League Soccer (MLS).

Las estadísticas de Rodrigo De Paul en la victoria del Inter Miami ante Pumas

De acuerdo con el sitio de estadísticas deportivas Sofascore, Rodrigo De Paul fue uno de los jugadores más importantes del partido, con una valuación de 8.1, tras 90 minutos de juego en los que aportó un gol y 85% de precisión en sus pases, entre otras buenas intervenciones.

M1 - R. De Paul

Inter Miami vs. Pumas: formaciones

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Noah Allen, Jordi Alba; Federico Redondo, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets; Tadeo Allende, Telasco Segovia, Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Pumas: Rodrigo Parra; Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo; José Caicedo, Adalberto Carrasquilla, Rodrigo López, Pedro Vite, Jorge Ruvalcaba y Guillermo Martínez. DT: Efraín Juárez.

Inter Miami vs. Pumas: otros datos

Hora: 20:30.

20:30. TV: Apple TV.

Apple TV. Estadio: Chase Stadium.