Con un gran gol de Rodrigo De Paul, Inter Miami venció a Pumas y avanzó en la Leagues Cup 2025
El equipo de Javier Mascherano, sin Lionel Messi, se impuso 3-1 ante el conjunto mexicano para meterse en los cuartos de final del certamen.
Sin Lionel Messi pero con un Rodrigo De Paul goleador, Inter Miami ganó este miércoles un duelo clave en la Leagues Cup 2025 frente a Pumas UNAM, ya que estaba en juego la clasificación a los cuartos de final en juego.
En el Chase Stadium de Fort Lauderdale, los dos equipos llegaban invictos pero obligados a ganar, y fue la visita quien se puso en ventaja con el tanto de Ruvalcaba, pero el "Motorcito" de la Selección Argentina empató con una gran definición en el cierre de la primera mitad.
Para el segundo tiempo, Luis Suárez la picó en el penal para el 2-1, mientras que Tadeo Allende puso el 3-1 para el conjunto de Javier Mascherano.
El gran ausente fue Messi, que continúa recuperándose de una lesión muscular sufrida en el partido anterior. Ambos conjuntos llegaban con un registro similar: una victoria en los 90 minutos y un triunfo por penales tras empatar en otro encuentro.
Inter Miami venció a Tijuana en la primera jornada y luego igualó ante Necaxa, a quien superó en la definición desde los doce pasos. Así, las "Garzas" sumaban cinco puntos y necesitaban una victoria ante los universitarios para asegurar su lugar en la siguiente instancia del torneo continental.
De esta manera, con este triunfo, el conjunto de Florida no solo que aseguró su lugar entre los primeros cuatro, para avanzar a cuartos de final; sino que con 8 unidades quedó, momentáneamente, puntero de la zona de la Major League Soccer (MLS).
Las estadísticas de Rodrigo De Paul en la victoria del Inter Miami ante Pumas
De acuerdo con el sitio de estadísticas deportivas Sofascore, Rodrigo De Paul fue uno de los jugadores más importantes del partido, con una valuación de 8.1, tras 90 minutos de juego en los que aportó un gol y 85% de precisión en sus pases, entre otras buenas intervenciones.
Inter Miami vs. Pumas: formaciones
- Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Noah Allen, Jordi Alba; Federico Redondo, Rodrigo De Paul, Sergio Busquets; Tadeo Allende, Telasco Segovia, Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.
- Pumas: Rodrigo Parra; Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo; José Caicedo, Adalberto Carrasquilla, Rodrigo López, Pedro Vite, Jorge Ruvalcaba y Guillermo Martínez. DT: Efraín Juárez.
Inter Miami vs. Pumas: otros datos
- Hora: 20:30.
- TV: Apple TV.
- Estadio: Chase Stadium.
