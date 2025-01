Juan Sebastián Verón salió al cruce y desmintió a Javier Milei: "Estudiantes no será una SAD"

Verón salió al cruce y aclaró los dichos de Javier Milei: "Estudiantes no será una SAD"

En una entrevista con La Voz Albirroja, Verón negó rotundamente cualquier intención de convertir a Estudiantes en una SAD: “Los clubes están atravesados por la política, y aunque no nos guste, no podemos escapar a eso. Pero Estudiantes no será parte de ese modelo”.

El presidente del “Pincha” explicó que el acuerdo con Foster Gillett, basado en estrategias comerciales y administrativas, no implica que el club pierda su estructura como sociedad civil: “Vamos a usar la SAD para lo que es el fútbol. Pero Estudiantes seguirá siendo una sociedad civil. El club no va a quebrar ni desaparecer, como ocurre en otros casos”.

veron desmiente a milei.mp4

Verón también aseguró que cualquier intento de imponer un modelo contrario a los valores e intereses del club habría sido rechazado de plano: “Si Tofoni o quien sea quisiera obligar a Estudiantes a algo, no nos hubiéramos subido nunca a este acuerdo”.

Aunque reconoció que las diferencias de opinión y la polémica pueden generar confusión, el exfutbolista y actual dirigente reiteró su compromiso con la identidad y autonomía de Estudiantes, destacando que el convenio con Gillett busca garantizar sustentabilidad económica sin sacrificar los principios que caracterizan al club.