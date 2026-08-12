Juanfer Quintero fue presentado como nuevo refuerzo de DIM y rompió un récord a medias

Es oficial, Juanfer Quintero vuelve a su casahttps://t.co/498N7wur6b — DIM (@DIM_Oficial) August 11, 2026

El mediocampista firmó un contrato por un año y este miércoles se sumó a los entrenamientos bajo las órdenes de Luis Amaranto Perea. El cuerpo técnico evaluará su estado físico y futbolístico durante las próximas jornadas antes de definir cuándo estará en condiciones de hacer su reestreno. Uno de los posibles escenarios para su debut es el encuentro ante Millonarios, correspondiente a la cuarta fecha de la Liga Dimayor, que había sido postergado debido a los terremotos que afectaron a Colombia.

La llegada de Quintero representa además un nuevo capítulo en una carrera marcada por sus pasos por Envigado, Atlético Nacional, DIM, Junior de Barranquilla y América de Cali, además de su recorrido internacional.

En River, su salida fue confirmada de común acuerdo luego de que el futbolista decidiera continuar su carrera en otro destino. Stefano Di Carlo, presidente del club argentino, explicó la situación y destacó la relación que mantiene la institución con el colombiano: “Cuando nosotros decidimos rescindir de común acuerdo porque él decide salir, es lo que River debe hacer con un héroe de Madrid, con un símbolo del club, con un ícono y con una persona que queremos mucho todos”, sostuvo el dirigente.

Así, Quintero vuelve a ponerse la camiseta del DIM casi diez años después de su última presentación. La expectativa ya está instalada y los hinchas esperan verlo nuevamente en acción para comenzar a disfrutar de una de las grandes figuras que tuvo el fútbol colombiano en los últimos años.