Juanfer Quintero fue presentado como nuevo refuerzo de DIM y rompió un récord a medias
Juanfer Quintero volvió al DIM tras casi una década y generó una fuerte respuesta de los hinchas, con casi 17.000 abonados.
Juanfer Quintero fue presentado como nuevo refuerzo de DIM luego de finalizar su tercer ciclo en River y ya se prepara para afrontar una nueva etapa de su carrera en el fútbol colombiano. El talentoso mediocampista de 33 años regresó al club de sus amores tras casi una década y su llegada generó una enorme expectativa entre los hinchas.
El colombiano había vestido por última vez la camiseta del DIM a finales de 2017. En aquella temporada tuvo una actuación destacada: convirtió 16 goles y aportó 10 asistencias en 36 partidos. Su rendimiento despertó el interés de River, que lo incorporó para la campaña siguiente y donde terminó convirtiéndose en una de las grandes figuras de la histórica conquista de la Copa Libertadores 2018. Ahora, después de ponerle punto final a su tercer ciclo en el Millonario tras la disputa del Mundial 2026, Quintero decidió regresar a Medellín. El vínculo con el club y con la ciudad fue determinante para tomar la decisión.
“El amor por Medellín supera cualquier tipo de cosa, cualquier emoción, cualquier sentimiento. Estoy muy feliz, muy contento. Viviendo un sueño no solo para mí, sino para mi familia. Esta es mi familia, es el equipo que amo”, había expresado el futbolista en redes sociales días atrás.
Su regreso también estuvo acompañado por un dato particular. La dirigencia del DIM había planteado inicialmente el objetivo de alcanzar los 40.000 abonados como parte del proceso para concretar la llegada del mediocampista. Finalmente, esa cifra no se alcanzó, aunque el club destacó el crecimiento de su masa societaria.
“Cerca de 17.000 abonados acompañaron y respaldaron este proceso”, informó el DIM, en referencia a la respuesta de sus hinchas ante el regreso de Quintero. De esta manera, el futbolista consiguió generar un impacto importante incluso antes de volver a disputar un partido con la camiseta del equipo colombiano.
El mediocampista firmó un contrato por un año y este miércoles se sumó a los entrenamientos bajo las órdenes de Luis Amaranto Perea. El cuerpo técnico evaluará su estado físico y futbolístico durante las próximas jornadas antes de definir cuándo estará en condiciones de hacer su reestreno. Uno de los posibles escenarios para su debut es el encuentro ante Millonarios, correspondiente a la cuarta fecha de la Liga Dimayor, que había sido postergado debido a los terremotos que afectaron a Colombia.
La llegada de Quintero representa además un nuevo capítulo en una carrera marcada por sus pasos por Envigado, Atlético Nacional, DIM, Junior de Barranquilla y América de Cali, además de su recorrido internacional.
En River, su salida fue confirmada de común acuerdo luego de que el futbolista decidiera continuar su carrera en otro destino. Stefano Di Carlo, presidente del club argentino, explicó la situación y destacó la relación que mantiene la institución con el colombiano: “Cuando nosotros decidimos rescindir de común acuerdo porque él decide salir, es lo que River debe hacer con un héroe de Madrid, con un símbolo del club, con un ícono y con una persona que queremos mucho todos”, sostuvo el dirigente.
Así, Quintero vuelve a ponerse la camiseta del DIM casi diez años después de su última presentación. La expectativa ya está instalada y los hinchas esperan verlo nuevamente en acción para comenzar a disfrutar de una de las grandes figuras que tuvo el fútbol colombiano en los últimos años.
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