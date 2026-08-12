Paredes explicó por qué Boca sacó dos veces del medio ante Recoleta: "El árbitro lo dijo"
El capitán de Boca se refirió a la insólita situación que ocurrió al comienzo de ambos tiempos ante Recoleta por la Copa Sudamericana.
Boca venció 3-1 a Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, pero el partido dejó una situación particular que rápidamente llamó la atención de los hinchas. El equipo argentino realizó el saque del medio tanto al comienzo del primer tiempo como en el inicio del complemento, algo que generó dudas y se volvió viral en redes sociales.
La explicación llegó de boca de Leandro Paredes, quien fue consultado por lo sucedido apenas terminó el encuentro. El capitán del Xeneize reconoció que los propios jugadores se dieron cuenta de que ya habían realizado el saque inicial, pero siguieron las indicaciones del árbitro chileno Piero Maza: “Sí, nos dimos cuenta que habíamos sacado ya, pero el árbitro dijo que sacaba Boca. Y bueno, sacamos”, explicó el mediocampista.
De esta manera, la situación no estuvo relacionada con una decisión tomada por los futbolistas de Boca ni con una confusión dentro del plantel. Según la explicación de Paredes, el equipo simplemente siguió la indicación que recibió desde el campo de juego.
Qué pasó con los dos saques de Boca
La particularidad se produjo en los primeros segundos de cada etapa. Boca realizó el saque del medio para poner en marcha el partido y, después del descanso, volvió a ser el equipo encargado de hacerlo. El reglamento establece quién debe ejecutar el saque inicial en función del sorteo previo al encuentro. Por eso, que el mismo equipo sea responsable de poner la pelota en movimiento en ambas partes puede ocurrir únicamente bajo determinadas circunstancias o, como en este caso, a partir de una equivocación del árbitro.
Paredes dejó en claro que el plantel había advertido la situación, pero decidió no discutir la indicación de Maza y continuó con el juego. La responsabilidad por la confusión, entonces, quedó centrada en la actuación arbitral. El equipo argentino no recibió ninguna sanción por haber cumplido una orden impartida durante el partido. Más allá de la curiosidad, la situación no modificó el desarrollo del encuentro. Boca terminó imponiéndose por 3-1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó y quedó bien posicionado para definir la serie en Paraguay.
Cuándo juega Boca la revancha ante Recoleta
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena volverá a enfrentarse con Recoleta el próximo martes 18 de agosto desde las 19, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido se disputará en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, donde Boca buscará defender la ventaja conseguida en Buenos Aires y avanzar a los cuartos de final. El Xeneize tendrá además el respaldo de sus hinchas: contará con 20.000 localidades destinadas a sus simpatizantes para el encuentro en Paraguay.
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