Paredes explicó por qué Boca sacó dos veces del medio ante Recoleta: "El árbitro lo dijo"

Boca venció a Recoleta por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Cuándo juega Boca la revancha ante Recoleta

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena volverá a enfrentarse con Recoleta el próximo martes 18 de agosto desde las 19, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El partido se disputará en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, donde Boca buscará defender la ventaja conseguida en Buenos Aires y avanzar a los cuartos de final. El Xeneize tendrá además el respaldo de sus hinchas: contará con 20.000 localidades destinadas a sus simpatizantes para el encuentro en Paraguay.