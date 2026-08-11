Di Carlo habló de la salida de Juanfer Quintero de River: qué dijo de la relación con Coudet

Di Carlo evitó opinar sobre Juanfer Quintero y Coudet

La definición utilizada por Di Carlo no pasó inadvertida. Al referirse a Quintero como “un ídolo” y “un héroe de Madrid”, el dirigente destacó el lugar que ocupa el colombiano dentro de la memoria de los hinchas de River, más allá de que su ciclo haya terminado en el marco de una profunda modificación del plantel profesional.

“Cuando decidimos rescindir de común acuerdo, es lo que se debe hacer con un ídolo, con un héroe de Madrid”, insistió.

Otro de los temas que apareció durante la conferencia fue la relación entre Quintero y Coudet. En las últimas semanas circularon diferentes versiones relacionadas con el vínculo entre ambos, pero Di Carlo decidió no involucrarse en una cuestión que considera estrictamente personal.

“La relación personal entre dos personas, es una imprudencia meterme. Lo que dijo o pensó otro. Es algo que me excede”, expresó el presidente. De esta manera,evitó tomar partido o confirmar versiones sobre eventuales diferencias entre el colombiano y el entrenador.