Di Carlo habló de la salida de Juanfer Quintero de River: qué dijo de la relación con Coudet
El presidente de River se refirió a la partida del colombiano y también respondió sobre el vínculo que mantenía con el actual entrenador.
La salida de Juan Fernando Quintero de River volvió a aparecer durante la conferencia de prensa de Stefano Di Carlo, quien fue consultado tanto por la decisión de rescindir el contrato del colombiano como por su relación con Eduardo Coudet. El presidente del Millonario evitó entrar en cuestiones personales entre el futbolista y el entrenador y sostuvo que se trata de un asunto que excede a la conducción institucional.
El héroe de Madrid dejó la institución durante el último proceso de renovación del plantel y posteriormente decidió continuar su carrera en otro destino. La partida del colombiano generó repercusiones por el peso que tenía dentro de la historia reciente del club, especialmente por su participación determinante en la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid.
Ante la consulta por su salida, Di Carlo explicó que la determinación partió del propio futbolista y que River buscó manejar la situación teniendo en cuenta la importancia que tuvo el mediocampista para la institución. “Él decidió continuar en otro lado. Nosotros con mucho respeto y reconocimiento, cuando decidimos rescindir de común acuerdo, es lo que se debe hacer con un ídolo, con un héroe de Madrid. Por eso se decidió así”, manifestó el presidente.
Di Carlo evitó opinar sobre Juanfer Quintero y Coudet
La definición utilizada por Di Carlo no pasó inadvertida. Al referirse a Quintero como “un ídolo” y “un héroe de Madrid”, el dirigente destacó el lugar que ocupa el colombiano dentro de la memoria de los hinchas de River, más allá de que su ciclo haya terminado en el marco de una profunda modificación del plantel profesional.
“Cuando decidimos rescindir de común acuerdo, es lo que se debe hacer con un ídolo, con un héroe de Madrid”, insistió.
Otro de los temas que apareció durante la conferencia fue la relación entre Quintero y Coudet. En las últimas semanas circularon diferentes versiones relacionadas con el vínculo entre ambos, pero Di Carlo decidió no involucrarse en una cuestión que considera estrictamente personal.
“La relación personal entre dos personas, es una imprudencia meterme. Lo que dijo o pensó otro. Es algo que me excede”, expresó el presidente. De esta manera,evitó tomar partido o confirmar versiones sobre eventuales diferencias entre el colombiano y el entrenador.
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