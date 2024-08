Tras se echada de la Villa Olímpica, Luana Alonso volvió a generar polémica: "Quiero representar a Estados Unidos"

A raíz de esta situación, Luana Alonso fue echada del lugar por decisión de la Jefa de Misión del Comité Olímpico de Paraguay, Larissa Schaerer. Es que habitualmente después de su participación, los atletas se retiran del complejo donde se alojan, algo que la deportista no hizo y es por eso que se elevó una queja contra ella para que abandone el lugar.

A través de un correo electrónico, que se difundió en medios locales y nacionales, Schaerer expresó de manera clara la solicitud de que la nadadora “haga efectivo de manera inmediata su retiro de la Villa de Atletas del citado evento”.

Luana Alonso nadadora Paraguay

La nueva polémica de Luana Alonso: "Le quiero representar más a Estados Unidos"

Luego de negar haber sido expulsada de la Villa Olímpica, la también influencer realizó un vivo de Instagram en la que apuntó contra el Comité Olímpico de su país.

“Yo le quiero representar más a Estados Unidos", dijo Alonso, que vive en Texas; y se quejó: “Me amenazan con que van a subir un comunicado, con que yo me voy a ir por universalidad, si yo sustento mi deporte es gracias a mis sponsors, me quieren humillar y decir 'no es la gran cosa que te vayas por universalidad' y tipo nunca ninguna mujer paraguaya hizo marca para los Juegos Olímpicos, y que me digan eso y encima yo estoy a un segundo que no es nada".

"En vez de apoyar y decir 'pucha, confiamos en los deportistas', no tipo ´vos te vas por universalidad, ni nos importa, por eso no da gusto representarle a Paraguay y si es por mí, volvería a la universidad”, sentenció Alonso.