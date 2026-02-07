"Jugadores...": explotaron los hinchas de River tras el cuarto gol de Tigre
En una noche para el olvido, el Monumental manifestó su bronca con los futbolistas durante el encuentro.
Luego de un arranque que parecía auspicioso para River en el Torneo Apertura 2026, Tigre le dio un cachetazo de realidad este sábado en un Monumental que se hizo sentir en el cierre de la primera mitad con algunos murmullos y que estalló tras el cuarto gol visitante, con insultos contra los futbolistas.
El "Matador" sorprendió con un contundente 2-0 parcial a los 15 minutos de la etapa inicial, y consumados los primeros 45, desde las tribunas se escuchó el clásico "Movete, River movete...", como primer gesto de disconformidad.
Sin embargo, los reproches llegaron con fuerza luego del doblete de Nacho Russo que dejó al "Millonario" 0-4 abajo en su propia casa. "Jugadores, la con... de su madre, a ver si ponen huevo, que no juegan con nadie...", tronó el estadio.
Hubo tiempo también para individualidades. Fue así que, en su reemplazo, Maxi Salas fue notoriamente cuestionado y se retiró entre silbidos. Antes, Facundo Colidio también fue chiflado en el cambio.
