River recibió con ovaciones al Pity Martínez en su vuelta al Monumental
En el marco del duelo entre el "Millonario" y Tigre, Núñez volvió a rendirse ante uno de los héroes de Madrid. No faltaron las emociones.
El calendario marcó que la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 sería la del reencuentro: Gonzalo "Pity" Martínez regresó a la que fue su casa, pero esta vez con la camiseta de Tigre, y fue ovacionado por la gente de River.
Antes del pitazo inicial, el zurdo dejó en claro su postura. "Tengo un cariño muy grande por el hincha de River, lo llevo dentro mío, pero hoy voy a defender estos colores a muerte", sentenció, marcando el profesionalismo que lo trajo de vuelta al fútbol argentino.
Apenas asomó por el túnel, el Monumental se vino abajo. No hubo espacio para la indiferencia y las tribunas volvieron a rugir el clásico "El Pity Martínez, qué loco que está", recordándole su lugar en la historia grande del club.
Uno de los momentos más capturados por las cámaras fue el emotivo encuentro con Marcelo Gallardo, una imagen que sintetizó la época dorada del ciclo más exitoso del club. Fue un emotivo abrazo, algo que se repitió entre el Pity y sus excompañeros.
Martínez arribó a Núñez con el envión de haberle convertido un golazo a Racing en la fecha anterior, apenas ocho minutos después de haber ingresado, sellando el 3-1 para el equipo de Victoria.
El regreso de Martínez al Monumental no fue solo un evento deportivo, sino una validación de su vigencia tras superar rachas adversas con las lesiones.
