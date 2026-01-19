Jugó en Europa con Lionel Messi y luego se retiró: hoy atiende un local de indumentaria

En 2009 llegó al Valencia CF, equipo en el que permaneció hasta 2014 y se convirtió en una pieza clave de la defensa. Su rendimiento le permitió dar el salto al FC Barcelona, etapa más exitosa de su carrera. Con el conjunto catalán ganó la Champions League 2014-2015, dos Ligas, dos Copas del Rey, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.