Jugó en Europa con Lionel Messi y luego se retiró: hoy atiende un local de indumentaria
Pieza esencial de la generación dorada del Barcelona, este exjugador conquistó la Champions y La Liga. Los detalles en la nota.
Durante años, Jérémy Mathieu fue uno de los defensores más solidos del fútbol europeo. Con un fuerte temperamento e inteligencia en la última línea, fue pieza clave del Barcelona que conquistó la Liga, Champions League y Copa del Rey de la mano de Luis Enrique.
Sin embargo, luego de colgar los botines se alejó por completo del verde césped y la escena mediática, dando comienza a una nueva faceta en su vida. Al exdefensor, durante los últimos meses, lo vieron vendiendo indumentaria en un local de ropa ubicado en Francia.
Jérémy Mathieu y su paso por el fútbol
Mathieu debutó como profesional en Sochaux, donde jugó entre 2002 y 2005 en la Ligue 1, antes de pasar al Toulouse, club en el que se consolidó y ganó continuidad, al mismo tiempo que le permitió mostrarse ante el mundo entero.
En 2009 llegó al Valencia CF, equipo en el que permaneció hasta 2014 y se convirtió en una pieza clave de la defensa. Su rendimiento le permitió dar el salto al FC Barcelona, etapa más exitosa de su carrera. Con el conjunto catalán ganó la Champions League 2014-2015, dos Ligas, dos Copas del Rey, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.
Tras su salida del Barça, continuó su carrera en el Sporting de Lisboa entre 2017 y 2020, donde conquistó la Copa de Portugal y la Copa de la Liga. En 2020, Mathieu anunció su retiro del fútbol profesional.
Su vida después del retiro
Tras retirarse del fútbol profesional, Mathieu eligió una vida serena lejos de la exposición. Aunque se formó como entrenador, decidió no continuar ligado al deporte y actualmente trabaja en una tienda de ropa en Francia. Este cambio le permitió llevar adelante una vida más tranquila y cercana a su familia.
