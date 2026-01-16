El futbolista que fue campeón del mundo, subcampeón y luego se retiró: quién es

Ya cerca del final de su carrera, en 2024, firmó con el Como, pero los problemas físicos persistieron y lo llevaron a tomar la difícil decisión de retirarse.

Con la selección francesa también dejó su huella: fue un baluarte en la defensa del equipo campeón del mundo en 2018 y volvió a destacarse en el Mundial de Qatar 2022, donde Francia perdió la final ante Argentina en un partido electrizante.

Su vida después del retiro

Raphael Varane El exdefensor se retiró del fútbol a los 31 años.

Luego de colgar los botines, el francés puso el foco en su recuperación y se permitió un período de descanso tras años de exigencia en el fútbol de alto rendimiento. Alejado del verde césped, dedicó tiempo a su familia y empezó a involucrarse en el cuidado físico de los deportistas y la salud mental en el deporte.