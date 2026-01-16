El futbolista que fue campeón del mundo, subcampeón y luego se retiró: quién es
Ídolo en el Real Madrid y con pasos por las mejores ligas del mundo, este exjugador colgó los botines por las reiteradas lesiones. Los detalles en la nota.
Raphael Varane se consolidó como uno de los defensores más sólidos de la década, siendo pieza clave en la selección francesa y en un Real Madrid que marcó época. Ganador del Mundial 2018 y finalista en 2022, su carrera estaba destinada al éxito, pero las lesiones irrumpieron en su camino y lo hicieron replantearse su futuro profesional.
En el final de su trayectoria, en 2024, Varane recaló en el Como, pero los problemas físicos persistieron y lo obligaron a tomar la dura decisión de colgar los botines. Su retiro representó una gran pérdida para el fútbol, dejando vacante el lugar de uno de los defensores más importantes de este siglo.
Raphael Varane y su paso por el futbol
Con solo 17 años, Varane inició su carrera profesional en Francia, vistiendo la camiseta del Racing de Lens. Sus destacadas actuaciones en una de las ligas más competitivas del mundo llamaron rápidamente la atención del Real Madrid, club al que se incorporó en 2011, cumpliendo así un sueño de toda su vida.
En Madrid se consolidó como un defensor de élite a nivel europeo. Durante una década, fue pieza clave en una de las etapas más exitosas del club, logrando títulos nacionales e internacionales, entre ellos varias Ligas, Copas del Rey y cuatro Champions League.
En 2021 buscó nuevos desafíos y se mudó a Inglaterra para jugar en el Manchester United. Allí sumó a su palmarés la Copa de la Liga y la FA Cup, aunque su paso por el equipo estuvo marcado por lesiones que empezaron a afectar su continuidad.
Ya cerca del final de su carrera, en 2024, firmó con el Como, pero los problemas físicos persistieron y lo llevaron a tomar la difícil decisión de retirarse.
Con la selección francesa también dejó su huella: fue un baluarte en la defensa del equipo campeón del mundo en 2018 y volvió a destacarse en el Mundial de Qatar 2022, donde Francia perdió la final ante Argentina en un partido electrizante.
Su vida después del retiro
Luego de colgar los botines, el francés puso el foco en su recuperación y se permitió un período de descanso tras años de exigencia en el fútbol de alto rendimiento. Alejado del verde césped, dedicó tiempo a su familia y empezó a involucrarse en el cuidado físico de los deportistas y la salud mental en el deporte.
