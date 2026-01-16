Antonela Roccuzzo encendió las redes con una sensual foto junto a Lionel Messi: verano y mimos al sol
La rosarina y el capitán de la Selección argentina permanecieron varios días en el país y, como siempre, eligen su hogar de Rosario para descansar.
Mientras se prepara para retomar la actividad profesional, Lionel Messi atraviesa el tramo final de su descanso en Rosario junto a su familia. El capitán argentino llegó al país para pasar las fiestas y decidió prolongar su estadía algunos días más antes de sumarse a la pretemporada del Inter Miami.
En ese contexto, Antonela Roccuzzo compartió en redes sociales una imagen que reflejó el clima íntimo de estas jornadas. A modo de despedida del país, la empresaria rosarina publicó una foto junto a Messi, abrazados al borde de la pileta, una postal que rápidamente llamó la atención y se viralizó.
La publicación despertó una ola de reacciones y mensajes afectuosos por parte de los seguidores, que celebraron el gesto y las imágenes relajadas de la pareja en suelo argentino. Incluso el propio Messi interactuó con los comentarios y respondió con emojis de fuego y corazones.
De esta manera, el rosarino cerró su etapa de descanso tras una temporada exigente y comenzó a enfocarse en lo que viene. Con energías renovadas, el gran objetivo a largo plazo vuelve a estar claro: el Mundial 2026 con la Selección argentina.
Messi viaja a Miami para arrancar la pretemporada con el Inter Miami
Luego de más de un mes de parate tras consagrarse campeón de la MLS Cup, Lionel Messi retoma este sábado los entrenamientos junto al Inter Miami, que ya se prepara para un 2026 cargado de compromisos.
Como parte de la puesta a punto, Las Garzas tienen prevista una gira por Sudamérica que incluirá tres países: Perú, Colombia y Ecuador.
Los amistosos de Inter Miami y Lionel Messi por Sudamérica
Inter Miami CF vs. Club Alianza Lima | sábado 24 de enero de 2026 a las 19 en el Estadio Alejandro Villanueva en Lima, Perú.
Inter Miami CF vs. Atlético Nacional S.A. | sábado 31 de enero de 2026 a las 19 en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín, Colombia.
Inter Miami CF vs. Barcelona de Guayaquil | sábado 7 de febrero de 2026 a las 21 en el Estadio Monumental Banco Pichincha en Guayaquil, Ecuador.
