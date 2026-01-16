Antonela Roccuzzo encendió las redes con una sensual foto junto a Lionel Messi: verano y mimos al sol

Como parte de la puesta a punto, Las Garzas tienen prevista una gira por Sudamérica que incluirá tres países: Perú, Colombia y Ecuador.

Los amistosos de Inter Miami y Lionel Messi por Sudamérica

Inter Miami CF vs. Club Alianza Lima | sábado 24 de enero de 2026 a las 19 en el Estadio Alejandro Villanueva en Lima, Perú.

Inter Miami CF vs. Atlético Nacional S.A. | sábado 31 de enero de 2026 a las 19 en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín, Colombia.

Inter Miami CF vs. Barcelona de Guayaquil | sábado 7 de febrero de 2026 a las 21 en el Estadio Monumental Banco Pichincha en Guayaquil, Ecuador.