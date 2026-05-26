Jugó en una selección que disputará el Mundial 2026 y dejó todo para ser sacerdote
Jugó en Chile y Estados Unidos, pero a los 26 años decidió dejar el deporte para meterse de lleno en la religión católica. Descubrí de quién se trata.
Chase Hilgenbrinck fue considerado una de las grandes apariciones del fútbol juvenil en Estados Unidos, con proyección para consolidarse en la élite del deporte. Pero la falta de oportunidades frenaron su carrera, que contó con pasos por Chile y la MLS antes de colgar los botines.
Con tan solo 26 años, Hilgenbrinck decidió alejarse del deporte para seguir el camino religioso y convertirse en sacerdote. Este giro radical no solo sorprendió a su familia, sino también al fútbol norteamericano que había depositado grandes esperanzas en él.
Chase Hilgenbrinck y su paso por el fútbol
Formado en Estados Unidos, dio sus primeros pasos en el sistema universitario y en las selecciones juveniles, donde destacó por capacidad ofensiva. Sin embargo, al no encontrar continuidad inmediata en el fútbol norteamericano, decidió tomar una ruta poco habitual: probar suerte en Sudamérica.
Su llegada a Huachipato de Chile le permitió adaptarse a un ritmo de juego más exigente y físico, algo que potenció su rendimiento. Con el tiempo, su paso a Ñublense le dio mayor protagonismo, sumando minutos y consolidándose como un delantero de gran eficacia dentro del área.
Ese rendimiento le abrió nuevamente las puertas del fútbol estadounidense, donde regresó con mayor madurez para competir en la MLS. En esa etapa defendió las camisetas de Colorado Rapids y New England Revolution, disputando sus últimos años como futbolista antes de colgar los botines.
Hilgenbrinck formó parte de la selección nacional sub-17 de Estados Unidos , antes de pasar a jugar en la Universidad de Clemson , donde fue titular durante tres años, jugando en la misma línea defensiva que Oguchi Onyewu , futuro integrante de la selección nacional absoluta de Estados Unidos .
Su vida después del retiro
A los 26 años, decidió dar un giro total a su vida y abandonar el fútbol profesional para dedicarse por completo a su vocación religiosa. Ingresó a un seminario en Mount St. Mary’s, donde inició su preparación, y con el tiempo se recibió sacerdote.
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