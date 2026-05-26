Jugó en una selección que disputará el Mundial 2026 y dejó todo para ser sacerdote

Ese rendimiento le abrió nuevamente las puertas del fútbol estadounidense, donde regresó con mayor madurez para competir en la MLS. En esa etapa defendió las camisetas de Colorado Rapids y New England Revolution, disputando sus últimos años como futbolista antes de colgar los botines.

Hilgenbrinck formó parte de la selección nacional sub-17 de Estados Unidos , antes de pasar a jugar en la Universidad de Clemson , donde fue titular durante tres años, jugando en la misma línea defensiva que Oguchi Onyewu , futuro integrante de la selección nacional absoluta de Estados Unidos .

Su vida después del retiro

A los 26 años, decidió dar un giro total a su vida y abandonar el fútbol profesional para dedicarse por completo a su vocación religiosa. Ingresó a un seminario en Mount St. Mary’s, donde inició su preparación, y con el tiempo se recibió sacerdote.