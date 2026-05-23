El jugador que fue campeón con la Selección Argentina, pero fue rechazado por los hinchas
Campeón del fútbol argentino y con un extenso paso por River, fue el blanco de críticas de los hinchas "milllonarios" tras la eliminación de la Copa Libertadores 2008. Descubrí de quién se trata en la nota.
Oscar Ahumada tuvo una extensa etapa en River, donde se consolidó como una pieza clave en el mediocampo y fue parte importante de los equipos que lograron consagraciones en el fútbol local. Sin embargo, su relación con los hinchas quedó en el ojo de la tormenta luego de la eliminación de la Copa Libertadores 2008 ante San Lorenzo.
También tuvo un paso por Europa y formó parte de un seleccionado juvenil campeón del mundo bajo la conducción de José Pekerman, en una etapa donde varios talentos irrumpieron en el ámbito doméstico. Tras su retiro, decidió alejarse del verde césped y comenzar una nueva etapa en el sector de la construcción.
Oscar Ahumada y su paso por el fútbol
Ahumada se formó en las Inferiores de River y llegó a debutar en Primera, donde con el tiempo terminó siendo una pieza clave en el mediocampo. En esos años logró consolidarse dentro de un equipo que se quedó con los torneos Clausura 2003 y 2004. Ese buen nivel le abrió la puerta para emigrar al fútbol alemán.
Su historia en el club, sin embargo, quedó atravesada por un episodio que cambió la relación con los hinchas. En 2008, después de la eliminación de la Copa Libertadores frente a San Lorenzo, una frase suya sobre el “silencio atroz” en el Monumental generó un fuerte impacto y derivó en un quiebre con gran parte del público "millonario".
Luego de esa etapa, continuó su recorrido profesional en Veracruz, Rostov y All Boys, hasta su retiro en 2013. Con el cierre de su carrera como futbolista, dejó el ambiente del fútbol y se volcó al mundo de la construcción, donde inició una nueva etapa laboral distinta.
Su vida después del retiro
Lejos del fútbol, Ahumada rearmó su vida en el rubro de la construcción. Se radicó en Zárate, donde puso en marcha su empresa vinculada a obras y desarrollo inmobiliario. Desde allí participa en la construcción de viviendas y edificios en la región.
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