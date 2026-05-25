El jugador que fue una estrella, se hizo millonario y luego terminó en bancarrota

En 2003 pasó a Monterrey en busca de un nuevo desafío, aunque su etapa fue corta y terminó regresando a Atlas. Tiempo después tuvo una experiencia en la MLS con Colorado Rapids y luego volvió a México para defender a Dorados de Sinaloa. Si bien tuvo una nueva etapa en "Los Zorros", vistió la camiseta de Puebla y cerró su carrera en la UAT.

Su vida después del retiro

Gracias a su exitosa carrera, Osorno logró reunir millones de dólares. Sin embargo, malas decisiones y problemas en su vida personal hicieron que perdiera gran parte de ese patrimonio. En la actualidad, sigue ligado al fútbol mediante actividades y eventos deportivos, además de formar parte del equipo de exjugadores históricos de "Los Zorros".