El jugador que fue una estrella, se hizo millonario y luego terminó en bancarrota
Fue una de las grandes figuras del fútbol mexicano, aunque las malas decisiones lo condenaron a la quiebra. Descubrí de quién se trata en la nota.
Daniel Osorno fue uno de los futbolistas más destacados que tuvo México, siendo una de las grandes figuras del Atlas en una de las etapas más gloriosas del club. Su rendimiento lo llevó también a vestir la camiseta de la selección mexicana en tres copas américas (1999, 2001 y 2004) y una Copa Confederaciones (1999).
Sin embargo, tras su retiro, su vida tomó otro rumbo. Malas decisiones personales, problemas financieros y un ambiente tóxico hicieron que perdiera gran parte de su patrimonio. Lejos del nivel de vida que tuvo como jugador profesional, hoy sigue ligado al fútbol a través del equipo de Leyendas de "Los Zorros" y organiza eventos para generar ingresos.
Daniel Osorno y su paso por el fútbol
Osorno construyó gran parte de su carrera en Atlas, club donde se convirtió en una de las figuras de aquella camada que marcó una época bajo Ricardo La Volpe. Su buen nivel lo llevó a la selección mexicana, con la que conquistó la Copa Confederaciones de 1999 y la Copa Oro, siendo pieza clave en aquel plantel.
En 2003 pasó a Monterrey en busca de un nuevo desafío, aunque su etapa fue corta y terminó regresando a Atlas. Tiempo después tuvo una experiencia en la MLS con Colorado Rapids y luego volvió a México para defender a Dorados de Sinaloa. Si bien tuvo una nueva etapa en "Los Zorros", vistió la camiseta de Puebla y cerró su carrera en la UAT.
Su vida después del retiro
Gracias a su exitosa carrera, Osorno logró reunir millones de dólares. Sin embargo, malas decisiones y problemas en su vida personal hicieron que perdiera gran parte de ese patrimonio. En la actualidad, sigue ligado al fútbol mediante actividades y eventos deportivos, además de formar parte del equipo de exjugadores históricos de "Los Zorros".
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