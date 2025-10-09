Juvenal Rodríguez recordó los últimos días de Russo: "Para él es un honor haber terminado en Boca"

miguel angel russo

Rodríguez también recordó la disciplina y la exigencia que caracterizaban a Russo en medio de la lucha contra su enfermedad: “Había veces que veía a los jugadores y decían ‘¿cómo podemos decir que estamos cansados enfrente de este señor?’ Nadie le faltaba a ningún entrenamiento. Su respeto se ganaba naturalmente”, relató. Para el colombiano, su fuerza no residía únicamente en sus conocimientos tácticos, sino en la manera en que podía inspirar a los futbolistas a dar lo mejor de sí mismos, incluso frente a las adversidades personales o profesionales.

El ayudante del DT evocó además la etapa de Russo en Colombia, donde ganó dos títulos con Millonarios, luego en Argentina donde obtuvo uno con Rosario Central y dos con Boca, y cómo su capacidad de observación y lectura del juego marcaba la diferencia: “Era un tipo muy especial, veía cosas que uno no veía y él las notaba”, destacó.

Lo más sorprendente, remarcó Rodríguez, es que esos cinco campeonatos se consiguieron después de que Russo conociera el diagnóstico de su enfermedad, un detalle que refleja su fuerza, compromiso y profesionalismo aun frente a la adversidad más extrema. Cada partido y cada entrenamiento se convertían en una lección, y su legado se extendió a todos los que tuvieron la oportunidad de trabajar a su lado.

Juvenal concluyó resaltando que, más allá de los títulos, el verdadero valor de Russo estaba en su compromiso y en la pasión que transmitía. Su devoción por Boca, su disciplina, su intuición y su manera de vivir el fútbol hasta el último minuto de su vida dejaron una marca imborrable en quienes lo conocieron, demostrando que su grandeza trascendió los resultados y se convirtió en un ejemplo de respeto, entrega y amor por el juego y por el club que eligió como cierre de su historia.