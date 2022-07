El comentario del Kun Agüero sobre la relación de De Paul y Tini Stoessel

A medida que seguían el partido, el Kun y el uruguayo iban hablando de diferentes temas, hasta que en un momento, el argentino felicitó al "Pistolero" por su fichaje a Nacional de Montevideo. “Una vez un cocinero me dio una camiseta de Peñarol, me saqué una foto y salió en todos lados. Pero ahora yo voy a hinchar por vos. Yo de fútbol uruguayo no sé, pero ahora hincho por Nacional. A todos les digo”, dijo el ex jugador de la Selección Argentina.