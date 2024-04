El hijo del Kun Agüero convirtió su primer gol en las inferiores de Independiente

El posteo de Gianinna Maradona

“Que sea el primero de muchos! TE AMO BEN!. Viste que las señalé? LAS? No era para mi sola? No, también para la TATA OBVIO… OK, igual por suerte no me dijiste que era solo para la tata!”, expresó su madre en las redes sociales.

Y agregó: "Lloré, sí, me emocioné, el gol y tu festejo. Siempre que me busques ahí voy a estar! A todas partes siempre, lo sabes!. Nosotras acá, él desde el cielo! Que orgullo ser tu mamá marciano!".

