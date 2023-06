El Kun Agüero se calentó con un famoso streamer: "Decímelo en la cara, la c* de tu madre"

"¿Quién es el imbécil ese que está diciendo esa pelotudez del Kuni llora? Decile que cuando vaya me lo diga en la cara el salame ese. ¿Te haces el canchero vos, bobo?" ,comenzó diciendo el Kun y ante una nueva aparición de Will, agregó: "Cerrá el or... que no es tu programa. Tomatelas. Te estoy hablando en serio, decímelo en la cara...".

WILL PIDIÓ DISCULPAS EN SU CUENTA DE TWITTER

Un rato más tarde, Ángelo Valdes se disculpó públicamente vía redes: "Disculpas. Es todo show, ofenderte en serio no fue mi intención. Lo siento, leyenda".

Embed Disculpas. Es todo show, ofenderte en serio no fue mi intención. Lo siento, leyenda. https://t.co/hstixo03zm — Will (@MrAngeloValdes) June 25, 2023