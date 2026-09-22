La AFA anunció la Recopa de Campeones, un nuevo torneo para 2027
El Comité Ejecutivo de la Liga Profesional aprobó la creación de una competencia en formato triangular. Cuál es su formato y quiénes la juegan.
El mapa del fútbol argentino suma una nueva estrella oficial para las vitrinas. La Asociación del Fútbol Argentino aprobó en Ezeiza la creación de la "Recopa de Campeones", un torneo inédito que comenzará a disputarse de manera oficial en la temporada 2027.
La medida, respaldada por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional bajo la gestión de Claudio Tapia, suma un nuevo trofeo de carácter nacional a la extensa nómina de competencias locales. El torneo se resolverá mediante un formato triangular en el que participarán únicamente tres ganadores del calendario: el campeón de la Copa Argentina, el de la Supercopa Argentina y el de la Supercopa Internacional.
La AFA anunció la Recopa de Campeones, un nuevo torneo para 2027
El certamen reunirá a los tres ganadores de los copas mencionadas en un cuadro de todos contra todos a una sola rueda. La intención de la dirigencia es jerarquizar las definiciones de la temporada con un título estelar que cruce a los ganadores de los principales trofeos de eliminación directa.
Junto a la presentación de la flamante copa, los dirigentes acordaron importantes modificaciones estructurales para el funcionamiento del deporte nacional a partir de 2027. Una de las principales resoluciones indica que las semifinales de los torneos locales volverán a jugarse en canchas neutrales con la presencia de ambas hinchadas, buscando devolver el marco de dos parcialidades en las instancias decisivas.
Por último, la AFA anunció una medida esperada por los clubes participantes de torneos continentales: la sincronización de las ventanas de transferencias. A partir de la temporada 2027, el mercado de pases del fútbol argentino ajustará sus fechas de apertura y cierre para quedar alineado con el calendario general de la Conmebol, evitando desventajas competitivas durante la disputa de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
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