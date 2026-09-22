La AFA anunció la Recopa de Campeones, un nuevo torneo para 2027

La medida, respaldada por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional bajo la gestión de Claudio Tapia, suma un nuevo trofeo de carácter nacional a la extensa nómina de competencias locales. El torneo se resolverá mediante un formato triangular en el que participarán únicamente tres ganadores del calendario: el campeón de la Copa Argentina, el de la Supercopa Argentina y el de la Supercopa Internacional.