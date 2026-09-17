Boca vs. Vélez: AFA postergó el fallo y la definición de Copa Argentina deberá esperar
El Tribunal de Disciplina todavía no resolverá el reclamo del Fortín por la supuesta alineación indebida de Boca. El Xeneize tendrá que presentar su descargo antes de conocer la decisión.
La disputa entre Boca y Vélez por la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 sumó un nuevo capítulo. Cuando parecía que el Tribunal de Disciplina de la AFA podía dar a conocer su resolución, finalmente decidió postergar el fallo hasta la próxima semana.
El motivo está relacionado con el descargo que todavía debe presentar Boca frente al reclamo realizado por Vélez. El conjunto de Liniers considera que su rival incurrió en una alineación indebida al incluir a seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido disputado el 2 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes.
Vélez solicitó que se le otorgue el encuentro como ganado y, en consecuencia, que sea reconocido como clasificado a los cuartos de final de la competencia. La definición tiene una incidencia directa sobre Racing, que ya conoce la fecha prevista para su próximo compromiso: el domingo 27 de septiembre, en el Gigante de Arroyito.
El reclamo de Vélez contra Boca
El planteo del Fortín se basa en la cantidad de jugadores extranjeros que aparecieron en la planilla oficial del partido. Aquella noche, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena incluyó a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero. De los seis, Romero fue el único que no ingresó al campo de juego.
Vélez sostiene que Boca superó el límite permitido por el reglamento de los torneos organizados por la AFA y considera que esa situación debe ser considerada una alineación indebida. Ahora será el Tribunal de Disciplina el encargado de determinar si el incumplimiento administrativo tiene consecuencias deportivas sobre el resultado del encuentro.
¿Qué argumenta Boca para defenderse?
La postura de Boca apunta a diferenciar el error administrativo de una situación que haya generado una ventaja deportiva. Desde la institución entienden que la inclusión de seis extranjeros en la planilla fue un error y que la sanción correspondiente debería ser económica o consistir en un apercibimiento, pero no modificar el resultado deportivo.
Uno de los argumentos centrales del Xeneize es que Ángel Romero, el sexto extranjero registrado en la planilla, no ingresó al campo de juego. Por esa razón, desde Boca consideran que no existió una ventaja deportiva derivada de su inclusión.
El club también tiene como referencia un antecedente reciente del fútbol femenino. En aquel caso, Belgrano había realizado seis cambios frente a Lanús y el reclamo por una supuesta alineación indebida no modificó el resultado del partido. La AFA sancionó al conjunto cordobés por la infracción reglamentaria, pero mantuvo el marcador de 3-1.
¿Qué puede pasar con Boca, Vélez y Racing?
La resolución del Tribunal de Disciplina tendrá consecuencias directas sobre la Copa Argentina. Si el reclamo de Vélez es aceptado, el Fortín avanzará a los cuartos de final y será el rival de Racing. Si, en cambio, la presentación es desestimada, Boca conservará la clasificación que consiguió después de empatar 0-0 durante los 90 minutos y superar a Vélez en la definición por penales.
Racing ya tiene reservado el domingo 27 de septiembre para disputar los cuartos de final en Rosario, pero todavía no conoce oficialmente a su rival. La postergación del fallo extiende así una disputa que comenzó después del partido del 2 de septiembre y mantiene en suspenso una de las llaves de la Copa Argentina.
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