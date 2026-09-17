Boca vs. Vélez: AFA postergó el fallo y la definición de Copa Argentina deberá esperar

¿Qué argumenta Boca para defenderse?

La postura de Boca apunta a diferenciar el error administrativo de una situación que haya generado una ventaja deportiva. Desde la institución entienden que la inclusión de seis extranjeros en la planilla fue un error y que la sanción correspondiente debería ser económica o consistir en un apercibimiento, pero no modificar el resultado deportivo.

Uno de los argumentos centrales del Xeneize es que Ángel Romero, el sexto extranjero registrado en la planilla, no ingresó al campo de juego. Por esa razón, desde Boca consideran que no existió una ventaja deportiva derivada de su inclusión.

El club también tiene como referencia un antecedente reciente del fútbol femenino. En aquel caso, Belgrano había realizado seis cambios frente a Lanús y el reclamo por una supuesta alineación indebida no modificó el resultado del partido. La AFA sancionó al conjunto cordobés por la infracción reglamentaria, pero mantuvo el marcador de 3-1.

¿Qué puede pasar con Boca, Vélez y Racing?

La resolución del Tribunal de Disciplina tendrá consecuencias directas sobre la Copa Argentina. Si el reclamo de Vélez es aceptado, el Fortín avanzará a los cuartos de final y será el rival de Racing. Si, en cambio, la presentación es desestimada, Boca conservará la clasificación que consiguió después de empatar 0-0 durante los 90 minutos y superar a Vélez en la definición por penales.

Racing ya tiene reservado el domingo 27 de septiembre para disputar los cuartos de final en Rosario, pero todavía no conoce oficialmente a su rival. La postergación del fallo extiende así una disputa que comenzó después del partido del 2 de septiembre y mantiene en suspenso una de las llaves de la Copa Argentina.