La postura de River por la despedida de Messi: no jugaría ante Sarmiento en esa fecha

La pelota quedó de manera definitiva en el campo de la AFA, que deberá evaluar si concede la modificación o ratifica la fecha inicial del 7 de octubre. En el entorno de la dirigencia millonaria aseguran que la decisión de no viajar a Junín si no hay un cambio de postura es inflexible, lo que podría desatar un nuevo foco de conflicto institucional en la máxima categoría del fútbol argentino. Las próximas horas serán determinantes para saber si habrá acuerdo o sanción.