La postura de River por la despedida de Messi: no jugaría ante Sarmiento en esa fecha
El Millonario solicitó postergar el cruce en Junín tras confirmarse que ocho futbolistas estarán en el homenaje al capitán en el Monumental. El pedido a la AFA y el plan para reordenar el calendario.
El calendario de la liga local volvió a encender la polémica en Núñez. River adoptó una postura tajante de cara al compromiso frente a Sarmiento de Junín, programado originalmente para el próximo miércoles 7 de octubre: si la Asociación del Fútbol Argentino no acepta reprogramar el encuentro, el conjunto dirigido por la banda roja no se presentará a disputar el partido.
La raíz del conflicto radica en el evento histórico que se vivirá la noche anterior en Núñez. La Selección Argentina disputará el encuentro de despedida de Lionel Messi en el Estadio Monumental, una cita en la que el Millonario aportará un total de ocho futbolistas al evento. Ante la imposibilidad física y logística de contar con casi la mitad del plantel con apenas 24 horas de diferencia, la dirigencia elevó un reclamo formal para modificar la fecha del cotejo.
River plantó postura por la despedida de Messi: no jugaría ante Sarmiento si se mantiene la fecha
Según trascendió a través de las informaciones brindadas por los periodistas Gustavo Yarroch y Jero Torres Santoro, la propuesta de la institución de Núñez consiste en trasladar el partido ante el Verde de Junín para el miércoles 14 de octubre, una semana después de lo previsto. Para encajar las piezas del cronograma, el club propone jugar previamente el sábado 10 de octubre frente a Estudiantes de Río Cuarto.
La pelota quedó de manera definitiva en el campo de la AFA, que deberá evaluar si concede la modificación o ratifica la fecha inicial del 7 de octubre. En el entorno de la dirigencia millonaria aseguran que la decisión de no viajar a Junín si no hay un cambio de postura es inflexible, lo que podría desatar un nuevo foco de conflicto institucional en la máxima categoría del fútbol argentino. Las próximas horas serán determinantes para saber si habrá acuerdo o sanción.
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