River tomó una contundente decisión para respaldar al DT Leonardo Ponzio
Tras un arranque perfecto, la dirigencia de River confirmó la continuidad definitiva de Leonardo Ponzio como director técnico hasta 2027.
Luego de un comienzo arrollador con puntaje ideal al cabo de tres fechas, la comisión directiva del club de Núñez tomó una medida clave respecto al futuro futbolístico. La institución determinó que River deje atrás el interinato y oficializó la firma del contrato del flamante entrenador Leonardo Ponzio hasta agosto de 2027.
Por qué la AFA obligó a definir el futuro del DT en River
La decisión institucional se precipitó principalmente debido a que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no permite que los entrenadores interinos permanezcan al mando de un equipo de Primera División durante más de dos partidos. Con un ciclo que comenzó con un agónico y festejado triunfo ante Banfield por 3-2, continuó con una sólida victoria por 3-1 frente a Independiente Rivadavia y se coronó con otra sufrida presentación, la dirigencia optó por blindar al exfutbolista que vistió la banda roja durante nueve años.
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Con este nuevo vínculo contractual que contempla un lógico aumento salarial, el conjunto de Núñez buscará consolidar su levantada en el Torneo Clausura, donde actualmente marcha en el séptimo puesto con 13 unidades. El gran objetivo del cuerpo técnico será escalar posiciones en la tabla anual —donde se encuentra sexto con 42 puntos— para asegurar el retorno a la tan ansiada Copa Libertadores.
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