River tomó una contundente decisión para respaldar al DT Leonardo Ponzio

Por qué la AFA obligó a definir el futuro del DT en River

La decisión institucional se precipitó principalmente debido a que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) no permite que los entrenadores interinos permanezcan al mando de un equipo de Primera División durante más de dos partidos. Con un ciclo que comenzó con un agónico y festejado triunfo ante Banfield por 3-2, continuó con una sólida victoria por 3-1 frente a Independiente Rivadavia y se coronó con otra sufrida presentación, la dirigencia optó por blindar al exfutbolista que vistió la banda roja durante nueve años.