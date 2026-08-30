La baja de último momento que sufrió River antes de enfrentar a Banfield

Ante este imponderable físico, Ponzio se ve obligado a meter mano en el once que saltará al campo de juego en el Estadio Florencio Sola. El cuerpo técnico deberá definir quién ocupará el eje de la zona media para acompañar al juvenil Andrada en un partido trascendental. River necesita con urgencia sumar de a tres ante el Taladro de Pedro Troglio para acomodarse en el certamen local y no perder pisada en la tabla anual de posiciones, la cual otorga los pasajes a los certámenes internacionales de la próxima temporada.