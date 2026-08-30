La baja de último momento que sufrió River antes de enfrentar a Banfield
El mediocampista sufrió una molestia física en la previa del encuentro en el Florencio Sola y quedó descartado de la nómina. Leonardo Ponzio deberá rearmar el equipo titular.
Un dolor de cabeza inesperado sacudió al Mundo River en la antesala de su compromiso por la séptima fecha del Torneo Clausura. Cuando todo indicaba que Leonardo Ponzio repetiría el mismo equipo en su debut como DT interino frente a Banfield, una complicación médica de última hora obligó a modificar los planes del cuerpo técnico millonario.
La mala noticia se conoció a través de los canales oficiales de la institución de Núñez. "Debido a una contractura lumbar, Aníbal Moreno queda desafectado de la convocatoria para el partido de hoy frente a Banfield", informaron en las redes sociales del club. De este modo, el volante central no estará a disposición para el choque en la zona sur del Gran Buenos Aires y se suma a una lista de ausencias que altera la idea inicial del entrenador.
La baja de último momento que sufrió River antes de enfrentar a Banfield
La ausencia del ex-Racing trastoca de manera directa los planes defensivos y de contención que proyectaba el flamante director técnico. Moreno, quien venía de actuar desde el arranque en la dolorosa eliminación por penales ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana, asomaba como una pieza fundamental para brindarle equilibrio a la mitad de la cancha al junto a Tobías Andrada.
Ante este imponderable físico, Ponzio se ve obligado a meter mano en el once que saltará al campo de juego en el Estadio Florencio Sola. El cuerpo técnico deberá definir quién ocupará el eje de la zona media para acompañar al juvenil Andrada en un partido trascendental. River necesita con urgencia sumar de a tres ante el Taladro de Pedro Troglio para acomodarse en el certamen local y no perder pisada en la tabla anual de posiciones, la cual otorga los pasajes a los certámenes internacionales de la próxima temporada.
El primer 11 de Leonardo Ponzio cómo entrenador de River
En tanto, el primer equipo en la historia de Ponzio como DT de River estará conformado por Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada; Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.
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