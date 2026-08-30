Nueva etapa: el primer equipo de Leonardo Ponzio como entrenador de River

El cruce en el Estadio Florencio Sola resulta clave para las aspiraciones del conjunto de Núñez. Con la obligación de meterse en la pelea de arriba y encaminar su clasificación a los certámenes internacionales del próximo año a través de la tabla anual, Ponzio optó por no hacer modificaciones drásticas. Pese al golpe sufrido en el plano internacional, el flamante DT tiene a todo el plantel a disposición y apostará por darles respaldo a los mismos once que actuaron en el último compromiso.