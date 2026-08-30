Nueva etapa: el primer equipo de Leonardo Ponzio como entrenador de River
El Millonario visita al Taladro en el Florencio Sola por la séptima fecha. Con plantel completo, el entrenador interino definió el once para buscar la recuperación.
La era de Leonardo Ponzio al frente de River tiene su primer capítulo oficial. Tras la dolorosa eliminación por penales ante Independiente Santa Fe en la Copa Sudamericana, el entrenador interino asume la conducción del primer equipo con un objetivo inmediato: sumar de a tres en su visita a Banfield por la séptima fecha del Grupo B del Torneo Clausura.
El cruce en el Estadio Florencio Sola resulta clave para las aspiraciones del conjunto de Núñez. Con la obligación de meterse en la pelea de arriba y encaminar su clasificación a los certámenes internacionales del próximo año a través de la tabla anual, Ponzio optó por no hacer modificaciones drásticas. Pese al golpe sufrido en el plano internacional, el flamante DT tiene a todo el plantel a disposición y apostará por darles respaldo a los mismos once que actuaron en el último compromiso.
Por el lado del local, la urgencia pasa por despegarse definitivamente del fondo de la tabla acumulada. Pedro Troglio mete mano en la alineación titular del Taladro con dos modificaciones tácticas respecto al último partido: el ingreso de Diego "Ruso" Rodríguez en el arco por Santilli y la aparición de Lisandro Piñero en la mitad de la cancha en lugar de Cano.
De esta manera, el dueño de casa saltará al campo de juego con Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Renzo Malanca, Nicolás Meriano, Santiago Daniele; Santiago López García, Brandon Oviedo, Ignacio Pais, Federico Medina, Tomás Adoryan, Matías Hernández y Alexander Machado.
El primer 11 de Leonardo Ponzio cómo entrenador de River
En tanto, el primer equipo en la historia de Ponzio como DT de River estará conformado por Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada; Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.
El Millonario necesita reaccionar rápido en el certamen local para renovar las expectativas de la mano de un ídolo de la casa que atraviesa su primer gran examen en el banco de suplentes.
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