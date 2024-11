La brutal agresión que sufrió Javier Aguirre en Honduras: quedó cubierto de sangre

El tremendo impacto le provocó un importante sangrado al técnico azteca. En los videos de la transmisión se ve el momento exacto en el que un aficionado arroja una lata de cerveza que termina en la cabeza de Aguirre provocándole una aparatosa herida.

Después de esta repudiable situación, Javier Aguirre evitó tocar el tema en conferencia de prensa y quiso enfocarse en el resultado y rendimiento de su equipo.

"Nada, nada. Es futbol y creo que el resultado del partido fue limpio, aguerrido", dijo el técnico ante las cámaras post partido.

Video: así fue la brutal agresión a Javier Aguirre en Honduras

A Javier Aguirre, DT de México , le pegaron con una lata después del partido que disputó su selección como visitante ante Honduras . Así se retiró del campo de juego.pic.twitter.com/4e9owPQoTO — VarskySports (@VarskySports) November 16, 2024

Por su parte, Reinaldo Rueda aprovechó la ocasión para hablar de lo sucedido. "Con tristeza por todo lo que pasó al final, la verdad que esto no puede volver a suceder ni aquí, ni en ningún estadio de Honduras, ni del mundo. Estoy triste porque es un ser humano, porque así como golpearon al profe me pueden golpear a mí, porque él me fue a saludar en el momento, yo ya lo he vivido en carne propia y no puede pasar eso", expresó el seleccionador del equipo hondureño.

Y, agregó: "Presentarle disculpas a toda la delegación de México, a todo el pueblo mexicano, al profesor Aguirre porque eso no puede suceder y menos en nuestra sociedad, se daña la fiesta y todo el esfuerzo que hicieron los muchachos en la cancha, cómo se brindaron, con esa integridad, la gente como disfrutó y que haya un incidente de estos es muy lamentable".