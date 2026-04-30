La oferta desesperada de FIFA para que Irán no se baje del Mundial 2026
El presidente de la entidad madre del fútbol mundial fue tajante respecto a los rumores que ponían en duda la participación de la selección asiática.
La tensión diplomática vivida en las últimas horas en Canadá tuvo un capítulo central en la cumbre anual de la FIFA. El presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, debió regresar a su país luego de que las autoridades canadienses le negaran el ingreso tras su llegada al aeropuerto de Toronto. El hecho, calificado por los medios iraníes como una "humillación" e "trato inadecuado", generó incertidumbre sobre la postura que tomaría el seleccionado de cara a la Copa del Mundo que comenzará el próximo 11 de junio.
Pese a este escenario, Gianni Infantino tomó la palabra ante los delegados y descartó de plano cualquier tipo de modificación en el calendario o en las sedes. "Permítanme comenzar por confirmar desde el principio que, por supuesto, Irán participará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Y, por supuesto, Irán jugará en los Estados Unidos de América", sentenció el dirigente suizo.
El mensaje de unidad de la FIFA para el Mundial 2026
En medio de los conflictos internacionales que involucran a Medio Oriente y a los países organizadores, Infantino hizo un llamado a dejar de lado las diferencias políticas a través del deporte: "El motivo es muy sencillo. Tenemos que unirnos y acercarnos a la gente. La FIFA une al mundo. Hay problemas suficientes en el mundo. Si nadie trata de unirnos, ¿qué va a pasar en nuestro mundo? Es una oportunidad que tenemos en el congreso y en el Mundial. Tenemos el poder y la magia de estar todos unidos porque todos unidos somos invencibles".
Las autoridades iraníes habían deslizado en las últimas semanas la posibilidad de trasladar sus partidos de la fase de grupos a México, argumentando falta de garantías de seguridad por parte del gobierno estadounidense tras los ataques a Teherán de finales de febrero. Sin embargo, la postura de la FIFA se mantuvo inalterable, confirmando que el calendario y los estadios asignados previamente se respetarán en su totalidad para el primer Mundial con 48 selecciones.
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