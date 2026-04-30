La oferta desesperada de FIFA para que Irán no se baje del Mundial 2026

El mensaje de unidad de la FIFA para el Mundial 2026

En medio de los conflictos internacionales que involucran a Medio Oriente y a los países organizadores, Infantino hizo un llamado a dejar de lado las diferencias políticas a través del deporte: "El motivo es muy sencillo. Tenemos que unirnos y acercarnos a la gente. La FIFA une al mundo. Hay problemas suficientes en el mundo. Si nadie trata de unirnos, ¿qué va a pasar en nuestro mundo? Es una oportunidad que tenemos en el congreso y en el Mundial. Tenemos el poder y la magia de estar todos unidos porque todos unidos somos invencibles".