La coincidencia entre Cristina Cosentino y el Dibu Martínez que se hizo viral
Los usuarios de las redes sociales encontraron una curiosa similitud entre la arquera de Las Leonas y el campeón del mundo con la Selección Argentina de fútbol.
Las Leonas volvieron a hacer historia y conquistaron su tercera estrella mundial después de vencer a Países Bajos en una dramática definición por shootouts. Tras el 1-1 en el tiempo reglamentario, Argentina se impuso 3-1 y tuvo en Cristina Cosentino a una de las grandes responsables de la consagración.
La actuación de la arquera argentina no pasó inadvertida y rápidamente apareció una comparación que se hizo viral en las redes sociales. Los usuarios encontraron una llamativa coincidencia entre Cosentino y Emiliano "Dibu" Martínez: ambos arqueros argentinos fueron protagonistas en definiciones por penales de finales del mundo y resultaron determinantes para que sus equipos consiguieran una tercera estrella.
La foto de Cristina Cosentino junto a la del Dibu Martínez
"Arqueros argentinos atajando penales en la Final del Mundo para ganar la tercera estrella. Se repite la historia", fue una de las frases que comenzó a circular en redes sociales junto a una foto de Cristina Cosentino y otra del Dibu Martínez.
La comparación remite inevitablemente al Mundial de Qatar 2022, cuando el arquero de la Selección argentina fue una de las grandes figuras de la final ante Francia. Después del 3-3 en el tiempo reglamentario y el alargue, Martínez se lució en la definición desde los doce pasos y Argentina terminó consagrándose campeona del mundo por tercera vez.
Ahora, cuatro años después, la escena tuvo una versión en hockey. Las Leonas también llegaron a los penales australianos después de empatar 1-1 y encontraron en su arquera a una figura decisiva para quedarse con el título.
Cosentino contuvo ejecuciones de las neerlandesas y sostuvo la ventaja argentina durante una definición cargada de tensión. Finalmente, Las Leonas se impusieron 3-1 y volvieron a levantar la Copa del Mundo.
La historia de la "China" también tiene una particularidad. Comenzó a jugar al hockey a los 10 años en Belgrano Athletic y representó a Las Leoncitas por primera vez en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing 2014. Sin embargo, cuando empezó en el deporte no ocupaba el arco.
“Arranqué por una cuestión de que no había arquera y rotábamos todo el tiempo, hasta que eventualmente me dio miedo decirle al entrenador que no quería y me terminó gustando”, contó en una entrevista.
Ya la habían comparado con el Dibu
La curiosa comparación con Martínez no es completamente nueva. En los Juegos Olímpicos de París 2024, Cosentino ya había sido vinculada con el arquero de la Selección argentina por sus actuaciones durante la competencia, donde Las Leonas terminaron consiguiendo la medalla de bronce.
Después de aquel logro, la propia arquera había expresado su felicidad por el resultado: “Muy contenta por el resultado de hoy, ayudar a las chicas a conseguir la gran medalla que creo que nos merecíamos llevar, muy contenta por todo el equipo, por todo el staff”.
Ahora, la comparación volvió a aparecer, pero con un detalle todavía más llamativo: tanto el Dibu como Cosentino fueron protagonistas de una definición por penales en una final mundialista y terminaron celebrando la tercera estrella de Argentina.
Dos arqueros, dos deportes y dos definiciones diferentes, pero una misma postal que las redes no dejaron pasar: Argentina campeona del mundo con un arquero como protagonista de los penales.
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