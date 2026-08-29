La coincidencia entre Cristina Cosentino y el Dibu Martínez que se hizo viral

Cosentino contuvo ejecuciones de las neerlandesas y sostuvo la ventaja argentina durante una definición cargada de tensión. Finalmente, Las Leonas se impusieron 3-1 y volvieron a levantar la Copa del Mundo.

Las Leonas campeonas del Mundial de Hockey.

La historia de la "China" también tiene una particularidad. Comenzó a jugar al hockey a los 10 años en Belgrano Athletic y representó a Las Leoncitas por primera vez en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing 2014. Sin embargo, cuando empezó en el deporte no ocupaba el arco.

“Arranqué por una cuestión de que no había arquera y rotábamos todo el tiempo, hasta que eventualmente me dio miedo decirle al entrenador que no quería y me terminó gustando”, contó en una entrevista.

Ya la habían comparado con el Dibu

La curiosa comparación con Martínez no es completamente nueva. En los Juegos Olímpicos de París 2024, Cosentino ya había sido vinculada con el arquero de la Selección argentina por sus actuaciones durante la competencia, donde Las Leonas terminaron consiguiendo la medalla de bronce.

Después de aquel logro, la propia arquera había expresado su felicidad por el resultado: “Muy contenta por el resultado de hoy, ayudar a las chicas a conseguir la gran medalla que creo que nos merecíamos llevar, muy contenta por todo el equipo, por todo el staff”.

Ahora, la comparación volvió a aparecer, pero con un detalle todavía más llamativo: tanto el Dibu como Cosentino fueron protagonistas de una definición por penales en una final mundialista y terminaron celebrando la tercera estrella de Argentina.

Dos arqueros, dos deportes y dos definiciones diferentes, pero una misma postal que las redes no dejaron pasar: Argentina campeona del mundo con un arquero como protagonista de los penales.