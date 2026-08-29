Las Leonas volvieron a hacer historia: así quedó el ranking de campeonas del Mundial de Hockey

Con este campeonato, Las Leonas pasaron a ocupar el segundo lugar en la tabla histórica de títulos mundiales. Argentina acumula ahora tres conquistas, mientras que Países Bajos continúa cómodamente en la cima con nueve campeonatos.

Las neerlandesas consiguieron sus nueve trofeos en 1974, 1978, 1983, 1986, 1990, 2006, 2014, 2018 y 2022. Argentina, por su parte, suma las estrellas obtenidas en 2002, 2010 y la flamante consagración de 2026. Más atrás aparecen Alemania y Australia, ambos con dos títulos mundiales. El seleccionado alemán fue campeón en 1976 y 1981, mientras que Australia celebró en 1994 y 1998.