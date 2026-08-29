Las Leonas volvieron a hacer historia: así quedó el ranking de campeonas del Mundial de Hockey
Con la consagración, Las Leonas quedaron como el segundo equipo con más títulos en la historia de la competencia.
Las Leonas volvieron a escribir una página dorada en la historia del hockey argentino. El seleccionado nacional se quedó con el Mundial 2026 luego de superar a Países Bajos en una definición emocionante y alcanzó así su tercera consagración en el máximo torneo internacional de la disciplina.
Argentina y Países Bajos terminaron igualados 1-1 durante el tiempo reglamentario y todo debió resolverse en los penales australianos. Allí, el conjunto dirigido por Fernando Ferrara mostró mayor efectividad y consiguió imponerse 3-1 para volver a levantar la Copa del Mundo después de 16 años.
La nueva conquista adquiere todavía más valor por el rival al que enfrentaron Las Leonas. Países Bajos es la máxima potencia histórica del hockey femenino y, además, estuvo presente en las tres finales que Argentina ganó para convertirse en campeona mundial.
El primer título llegó en Perth 2002. En aquella recordada final, Argentina empató 1-1 con las neerlandesas y logró quedarse con la definición por penales. Ocho años después, Las Leonas volvieron a encontrarse con el mismo rival en Rosario y esta vez lograron una victoria por 3-1 para celebrar ante su público.
La tercera estrella apareció en 2026, nuevamente frente a Países Bajos y con una definición que volvió a necesitar de los penales australianos. El empate 1-1 no se modificó y Argentina terminó imponiéndose 3-1 en la tanda decisiva para sumar otro trofeo a su enorme historia.
Con este campeonato, Las Leonas pasaron a ocupar el segundo lugar en la tabla histórica de títulos mundiales. Argentina acumula ahora tres conquistas, mientras que Países Bajos continúa cómodamente en la cima con nueve campeonatos.
Las neerlandesas consiguieron sus nueve trofeos en 1974, 1978, 1983, 1986, 1990, 2006, 2014, 2018 y 2022. Argentina, por su parte, suma las estrellas obtenidas en 2002, 2010 y la flamante consagración de 2026. Más atrás aparecen Alemania y Australia, ambos con dos títulos mundiales. El seleccionado alemán fue campeón en 1976 y 1981, mientras que Australia celebró en 1994 y 1998.
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