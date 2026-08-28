Coty Romero encendió las redes sociales al mostrar el resultado de su aumento de busto

“Wow”, “Un escándalo”, “Ah bueno...”, “Bellísima”, “Diosa Coty, cada día más hermosa, relinda superdiosa” y ”Cada foto tuya supera a la anterior, qué diosa", fueron algunos de los mensajes que aparecieron debajo de las imágenes.

De esta manera, Coty volvió a mostrar cómo quedó después de la cirugía que se realizó a principios de agosto y generó una fuerte repercusión entre sus seguidores.

La inesperada reacción de los abuelos de Coty Romero al enterarse de su aumento de busto

La cirugía estética que se realizó Coty Romero terminó provocando una particular situación familiar. Sus abuelos desconocían que la ex Gran Hermano se había sometido a un aumento de busto y terminaron enterándose de una manera inesperada: mientras miraban televisión.

La propia influencer reveló la anécdota durante una conversación con Emma Vich y explicó que sus abuelos no utilizan redes sociales, por lo que no estaban al tanto de las novedades que ella había compartido sobre la intervención.

Todo cambió cuando escucharon a Nazareno Pompei referirse a la recuperación de Coty durante una transmisión del stream de Telefe. Al no saber de qué operación estaba hablando, inmediatamente pensaron que podía haberle ocurrido algo.

“Mis abuelos se preocuparon porque dijeron: ‘¿Qué le pasó a Coty?’”, recordó la correntina sobre la reacción que tuvieron sus familiares. Ante la preocupación, fue la mamá de Coty quien tuvo que explicarles qué había sucedido realmente. “Ahí mamá les dice: ‘No, no, se operó las lolas’”, relató la exparticipante del reality.

Coty también aprovechó la conversación para agradecerle a Pompei por haberle enviado el saludo y valoró que mencionara el streaming del que ella forma parte.