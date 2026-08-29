Patricia Bullrich se cuelga de la consagración de Las Leonas en el Mundial de Hockey 2026

La consagración de Las Leonas como campeonas del mundo en el Hockey sobre césped, conseguida este sábado en Amstelveen, tuvo un eco inmediato en la política argentina. La senadora Patricia Bullrich publicó en su cuenta de X un mensaje en la previa al desarrollo de la final: "Vamos Leonas!!!! Con todo en la final. Vamos Argentina ". El tuit no incluyó felicitaciones al cuerpo técnico ni a las jugadoras por su nombre, ni hizo referencia al esfuerzo deportivo que derivó en el tercer título mundial para el seleccionado femenino.