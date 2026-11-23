El festejo en la tribuna y la intervención del cuerpo técnico

Tras el segundo gol del Paraná, Tcheco saltó la separación entre el terreno de juego y las gradas para abrazar a hinchas del conjunto local, pero al intentar regresar hacia el banquillo un integrante de la seguridad no lo reconoció y creyó que se trataba de un simpatizante que buscaba invadir la cancha.