Un guardia confundió al DT de Paraná con un hincha y le aplicó un candado al cuello tras festejar un gol
El episodio ocurrió en la final de vuelta de la Copa Paraná ante Athletico Paranaense tras el segundo tanto del local.
El episodio ocurrió en la final de vuelta de la Copa Paraná ante Athletico Paranaense tras el segundo tanto del local.
El entrenador del Paraná, Anderson Simas Luciano, conocido como Tcheco, protagonizó un insólito episodio en el fútbol brasileño luego de que un guardia de seguridad lo confundiera con un aficionado que intentaba ingresar al campo de juego y lo sujetara del cuello con un candado.
La situación quedó registrada en video durante la final de vuelta de la Copa Paraná, disputada el sábado 21 de noviembre en el estadio Vila Capanema, en Curitiba, cuando su equipo festejaba el 2-0 ante Athletico Paranaense.
El festejo en la tribuna y la intervención del cuerpo técnico
Tras el segundo gol del Paraná, Tcheco saltó la separación entre el terreno de juego y las gradas para abrazar a hinchas del conjunto local, pero al intentar regresar hacia el banquillo un integrante de la seguridad no lo reconoció y creyó que se trataba de un simpatizante que buscaba invadir la cancha.
El guardia lo frenó sujetándolo por el cuello y aplicándole una llave china hasta que miembros del cuerpo técnico intervinieron de inmediato para que lo soltara y le aclararon que era el director técnico del equipo local.
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