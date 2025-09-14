La curiosa nueva vida de un exjugador de Independiente que se hizo influencer: de quién se trata

Ya en su país, Guadalupe defendió los colores de Juan Aurich, León de Huánuco, Real Garcilaso, Universidad César Vallejo y Los Caimanes. En 2015, decidió ponerle punto y final a una carrera marcada por el esfuerzo y éxito.

Su vida después del retiro

Guadalupe.jpg El exfutbolista de Independiente tuvo un gran paso por la Selección de Perú.

Después de retirarse del fútbol, Guadalupe se convirtió en figura pública en Perú, participó en el programa de baile "El Gran Show", abrió su propio restaurante y trabajó con marcas internacionales. Al mismo tiempo, aprovecha las redes sociales para mostrar su rutina diaria, donde lo ven más de 200.000 usuarios.