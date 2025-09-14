La curiosa nueva vida de un exjugador de Independiente que se hizo influencer: de quién se trata
Con una extensa trayectoria por Europa y Perú, este exfutbolista cambió el balón por las redes sociales. Los detalles en la nota.
Luis Guadalupe, exfutbolista peruano con un extenso recorrido en la selección nacional, llegó al fútbol argentino con un solo objetivo: brillar en Independiente. Sin embargo, su paso por el elenco de Avellaneda fue breve: la falta de minutos y la compleja adaptación le jugaron una mala pasada y lo obligaron a reinventarse en su tierra natal.
Tras una carrera maratónica, que incluyo pasos por Europa, Argentina y Perú, Guadalupe colgó los botines y se metió de lleno en las redes sociales. Con más de 200 mil seguidores en Instagram, pasa sus días compartiendo su rutina, siendo uno de los influencers más consumidos en su territorio.
Luis Guadalupe y su paso por el fútbol
Guadalupe comenzó su carrera en la Academia Deportiva Cantolao, donde mostró un gran nivel en torneos internacionales que le abrieron las puertas para jugar en el extranjero. Debutó como profesional en 1995 con Universitario de Deportes, su club del corazón, y salió campeón del Torneo Apertura y el campeonato descentralizado en 1998.
En 1999 dio el salto a Independiente. Allí tuvo un momento clave al marcarle un gol al Corinthians, pero no logró adaptarse del todo al fútbol argentino bajo la dirección de César Luis Menotti. Luego de un breve paso por Universitario, dio el salto a Europa, más precisamente a Bélgica y Grecia.
Ya en su país, Guadalupe defendió los colores de Juan Aurich, León de Huánuco, Real Garcilaso, Universidad César Vallejo y Los Caimanes. En 2015, decidió ponerle punto y final a una carrera marcada por el esfuerzo y éxito.
Su vida después del retiro
Después de retirarse del fútbol, Guadalupe se convirtió en figura pública en Perú, participó en el programa de baile "El Gran Show", abrió su propio restaurante y trabajó con marcas internacionales. Al mismo tiempo, aprovecha las redes sociales para mostrar su rutina diaria, donde lo ven más de 200.000 usuarios.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario